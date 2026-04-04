¿Ha cambiado el planeta Tierra? NASA compara imágenes de Apolo 17 y Artemis II

La reciente publicación de imágenes de la Tierra tomadas durante la misión Artemis II ha vuelto a poner en el centro de la conversación global una de las comparaciones más icónicas de la exploración espacial: la visión del planeta azul desde el espacio profundo, tal como ocurrió hace más de medio siglo con el Apollo 17.



Las nuevas fotografías, captadas desde la cápsula Orión, no solo han conquistado las redes sociales, sino que también han generado la pregunta: ¿ha cambiado la Tierra desde entonces?

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Las imágenes difundidas por la NASA fueron tomadas el 2 de abril de 2026 por el astronauta Reid Wiseman, comandante de la misión, poco después de que la nave realizara la maniobra de inyección translunar, que marcó su salida de la órbita terrestre rumbo a la Luna. En ellas se aprecia el planeta en su totalidad, con intensos tonos azules y marrones, además de fenómenos como una aurora verde iluminando parte de la atmósfera.

La agencia espacial describió estas fotografías como una “vista impresionante” de la Tierra, destacando que, incluso a cientos de miles de kilómetros de distancia, el planeta sigue mostrando una imagen cohesionada y reconocible. “Vemos nuestro planeta en su totalidad (…) somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna”, señaló la NASA en su publicación oficial.



El impacto de estas imágenes ha sido inmediato. En plataformas digitales, miles de usuarios han comparado estas nuevas capturas con la famosa fotografía “Blue Marble” obtenida durante la misión Apollo 17 en 1972, considerada una de las imágenes más influyentes de la historia moderna. Aquella instantánea mostró por primera vez la Tierra completamente iluminada, sin sombras, y ayudó a consolidar una conciencia global sobre la fragilidad del planeta.



Imágenes fotografiadas de Apolo 17 y Artemis II

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

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Aunque separadas por más de cinco décadas, ambas imágenes comparten una característica fundamental, la Tierra sigue viéndose como un sistema único, sin fronteras visibles. Sin embargo, las diferencias radican principalmente en la tecnología utilizada. Las cámaras actuales permiten una mayor resolución y captación de detalles, lo que hace posible observar fenómenos como el brillo atmosférico, las luces artificiales en zonas nocturnas o la línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador.

Durante la misión, los astronautas, entre ellos Jeremy Hansen y Christina Koch, describieron la experiencia de observar la Tierra desde el espacio como algo difícil de dimensionar. “Nada te prepara para la emoción que te invade”, expresó Koch en una transmisión oficial, mientras que Hansen habló de una “vista impresionante” desde las ventanas de la nave.

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Más allá de la estética, la comparación entre ambas imágenes no evidencia cambios drásticos visibles a simple vista en la superficie del planeta. Desde esa distancia, continentes, océanos y patrones atmosféricos mantienen una apariencia similar.

Sin embargo, científicos han insistido en que las transformaciones ambientales y climáticas no siempre son perceptibles en este tipo de fotografías globales, sino que requieren mediciones específicas y análisis detallados.

La misión Artemis II marca, además, un hito en la exploración espacial al convertirse en el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar desde el fin del programa Apolo. A bordo de la nave Orion spacecraft, la tripulación se aleja progresivamente de la Tierra, en un viaje que los llevará a orbitar la Luna antes de regresar.

Mientras la misión Artemis II continúa su trayecto hacia la Luna, la tripulación ya ha superado más de la mitad del recorrido previsto, consolidando un avance clave en una misión que busca marcar un nuevo capítulo en la exploración espacial.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co

