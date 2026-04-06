Hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre accidente de su padre: “Tenía que hacer algo”

Ya han pasado 12 años desde aquel fatídico 29 de diciembre de 2013, una fecha que marcó un antes y un después en la historia del automovilismo y en la vida de la familia Schumacher. Michael Schumacher, el legendario siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, sufrió un accidente que lo retiró abruptamente de la vida pública y lo sumergió en un hermetismo que su familia ha defendido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Sin embargo, su hija Gina Schumacher, de 29 años, rompió el silencio en un nuevo documental para compartir cómo vivió las secuelas de la tragedia y el papel fundamental que jugaron los caballos en su proceso de sanación.



Así fue el accidente de Michael Schumacher en los Alpes

El accidente ocurrió mientras Schumacher disfrutaba de unas vacaciones familiares en la estación francesa de Méribel, en los Alpes. Según relatan las fuentes, el piloto esquiaba junto a su hijo Mick y, en un momento dado, Michael impactó contra una roca que se encontraba oculta bajo la nieve, lo que provocó que saliera despedido y se golpeara la cabeza violentamente contra otra roca.



A pesar de llevar casco, el impacto fue de tal magnitud que le causó un grave traumatismo craneoencefálico. Tras ser trasladado de urgencia a un hospital en Moutiers y posteriormente al Centro Hospitalario Universitario de Grenoble, fue sometido a dos cirugías para reducir hematomas cerebrales y permaneció seis meses en coma inducido.



Desde junio de 2014, cuando salió del coma, su estado de salud ha sido el secreto mejor guardado por su esposa, Corinna Schumacher, quien ha mantenido una política de confidencialidad absoluta en sus residencias de Suiza y Mallorca, en España.



Las conmovedoras palabras de Gina Schumacher

Según informó el medio británico The Sun, Gina Schumacher habla con franqueza en el documental de la cadena alemana ZDF titulado ‘Horsepower – The World of Gina Schumacher’. En esta producción, la ahora campeona mundial de equitación occidental, disciplina conocida como reining, explica cómo el deporte ecuestre se convirtió en su tabla de salvación ante el dolor.

Publicidad

Gina recordó los momentos posteriores al suceso de Méribel con una honestidad que hasta ahora era desconocida. “Después del accidente de papá, realmente me volqué en la equitación porque tenía que hacer algo", confesó la joven en relatos que recoge The Sun.

Para ella, los animales fueron mucho más que una distracción; fueron su apoyo emocional constante: "Los caballos siempre han sido importantes. Pero desde entonces realmente han sido... quiero decir, no podría prescindir de los caballos". Y añadió: “Me ayudaron a superarlo todo”.

Publicidad

La joven también aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud hacia sus padres por haberle permitido forjar su propia carrera en un ámbito distinto al motor. "Estoy agradecida de poder hacer esto. Porque no es algo que se deba dar por sentado", afirmó. Consciente del privilegio y la responsabilidad que conlleva su apellido, Gina recalcó su ética de trabajo: "Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante para mí trabajar duro para poder hacerlo lo mejor posible".



Salud de Michael Schumacher sigue siendo incógnita

A pesar de estas revelaciones personales de Gina, el estado actual de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita. El medio The Sun también ha consultado a Craig Scarborough, especialista en F1 cercano a la familia, quien fue tajante al afirmar que “no volveremos a saber nada de él”

Según Scarborough, solo tres personas tienen acceso visual al piloto en su casa de Mallorca, y describió la decisión de la familia de retirarse de la vida pública como un acto "noble" ante la carga física y emocional que implica su cuidado.

Mientras tanto, el documental también rescata anécdotas de Corinna sobre cómo Michael predijo el éxito de su hija cuando ella tenía solo diez años, destacando que tenía la determinación necesaria para ser una gran atleta. A doce años del accidente, aunque el "Káiser" sea, en palabras de su esposa, "diferente, pero está aquí", su familia ha encontrado en la equitación y en la privacidad el modo de seguir adelante con el legado del gran campeón de la Fórmula 1.

NOTICIAS CARACOL