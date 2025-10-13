Hombre expuso a su novia infiel en concierto de Jessi Uribe, dijo que le iba a proponer matrimonio

Los conciertos no solo se han convertido en espacios en los que fanáticos disfrutan de las presentaciones de sus artistas favoritos, sino también en momentos que los asistentes convierten en especiales para hacer trends y hasta proponer matrimonio. A través de la música muchos encuentran el momento ideal para sellar sus relaciones con un compromiso para siempre.

Sin embargo, en 2025 parece que los conciertos también se han convertido en el lugar para revelar una infidelidad, a propósito o no. Pasó primero en un show de Coldplay, con un caso que se hizo viral a nivel mundial, cuando una pareja de amantes fue descubierta por casualidad en medio de la 'Kiss cam' del evento. Ahora la exposición de la infidelidad vuelve a ser noticia en este tipo de eventos, pero en Girardot, Colombia.



¿Qué fue lo que pasó?

Ocurrió el pasado 11 de octubre, previo a un show de Jessi Uribe en Girardot, Cundinamarca. Un hombre pidió un espacio en el escenario para, según dijo en un principio, pedir matrimonio a su pareja, una acción que no solo se ha hecho repetitiva en los conciertos, sino que se hace muy viral y es muy compartida en redes sociales.

Sin embargo, cuando la pareja subió al escenario la situación tuvo un giro drástico. El hombre tomó el micrófono y pidió la atención de los presentes, quienes sacaron sus celulares y empezaron a grabar, pensando que captarían con sus cámaras un momento romántico y especial.



El protagonista sacó un anillo de compromiso de su bolsillo, lo que emocionó a todos los presentes, incluida su pareja que con una sonrisa nerviosa reaccionaba a lo que ocurría. "Esta argolla era para pedir matrimonio", expresó el hombre mostrando el artefacto a todos y generando inmediatamente una reacción de confusión por sentenciar la oración en pasado.

Inmediatamente el sujeto explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de idea y ya no pedir matrimonio. "Después de lo que vi ahorita en ella, unas conversaciones de WhatsApp con Johan, el enfermero del hospital". Ante las palabras del hombre, los presentes reaccionaron con chiflidos y aplausos, además con expresiones de sorpresa.



De la misma forma, la mujer expuesta ante todos intentaba retirarle a su pareja el micrófono para que no hablara más y dio la espalda al público, queriendo evitar todo.

Después de hacer su declaración y recibir las reacciones del público, el hombre se despidió del público agradeciéndoles por permitirle desahogarse. “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón, pero ya no”, expresó momentos antes de abandonar el escenario.

En redes sociales el video se hizo viral y generó muchas reacciones por parte de los internautas. "Quiero ver si Johan le pedirá matrimonio y relación estable"; "De la que salvo"; "lo bueno fue que se dio cuenta antes de casarse"; "Que fuerte, los problemas se hablan en privado no en público"; "pues gracias a Dios no se casó"; "Yo no pasaría esa pena", se lee en las diversos comentarios.

¿Qué ha pasado con el caso de Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay?

Luego del revuelo mundial causado por el escándalo de infidelidad descubierto en un concierto de Coldplay, uno de los protagonistas volvió a aparecer de manera pública. Se trata de Andy Byron, ex CEO de Astronomer, quien fue fotografiado junto a su esposa Megan Kerrigan.

Las fotos fueron publicadas en exclusiva por el Daily Mail, diario británico en el que se detalló que encontraron a la pareja por las calles de Kennebunk, en el estado de Maine, luciendo todavía sus anillos de matrimonio. Con estas imágenes, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, todo parece indicar que después de la tormenta mediática los esposos siguen juntos.

