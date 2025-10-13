En vivo
Hombre expuso a su novia infiel en concierto de Jessi Uribe, dijo que le iba a proponer matrimonio

El hombre, además, reveló el nombre del amante de su pareja ante todos. El video del momento se hizo viral en redes sociales.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de oct, 2025
Mujer infiel en concierto
Un ciudadano expuso la infidelidad de su pareja en pleno concierto -
Foto: TikTok

