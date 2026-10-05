Insólita teoría sobre Vinícius: operación, tatuajes y mal juego, ¿por qué dicen que no es él?

Mientras la selección de Brasil acabó goleando a India 4-0 en su gira de amistosos, a Vinícius Jr. le siguen lloviendo críticas por una actuación muy apagada, similar a las que ha mostrado últimamente en el Real Madrid. De hecho, sus últimos partidos han dado de qué hablar en redes sociales, donde sus fanáticos dicen que no es el mismo.

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Incluso, de manera jocosa, en las plataformas digitales comenzó a circular una insólita teoría conspirativa que sostiene que Vinícius Júnior "desapareció sospechosamente" tras el Mundial de 2026 y fue reemplazado por un doble para cumplir con sus compromisos publicitarios.



Diversos usuarios en redes sociales aseguran que el futbolista que participó en la concentración de Brasil carece de los característicos tatuajes en el muslo que luce habitualmente el delantero del Real Madrid. El fenómeno viral, el cual ha sido replicado por los principales diarios deportivos del mundo, ha alcanzado tal nivel de extravagancia que algunos internautas llegaron a vincular este supuesto cambio con la profecía de una vidente brasileña sobre una abducción alienígena durante la cita mundialista.



Frente a esta ola de noticias falsas, tanto el Real Madrid como la selección brasileña y el entorno del jugador han optado por ignorar por completo las publicaciones.

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Confesión de falta de confianza

Más allá de los delirantes comentarios en internet, la verdadera preocupación radica en el aspecto deportivo: el atacante atraviesa un prolongado bache de rendimiento y se encuentra distante de su versión más determinante. El propio Vinícius reconoció abiertamente que necesita recuperar la confianza tras anotar de penal frente a Australia, un disparo que le cedió su compañero Bruno Guimarães para ayudarlo en el plano anímico.

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Pese a ser titular en los tres encuentros de la gira internacional y marcar en la victoria 4-2 ante el conjunto australiano, el extremo fue sustituido en el entretiempo del duelo ante India, reflejando sus dificultades para recuperar la continuidad en su juego.

“Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar. La vuelta nunca es fácil”, explicó Vini tras el partido contra Australia. El futbolista, luego de la eliminación de la Copa del Mundo, se sometió a una 'mentoplastia'. Se trata de una intervención quirúrgica que permite modificar la forma, el tamaño o la proyección del mentón para conseguir un rostro más equilibrado, explicaron expertos.

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El momento del brasileño no pasa desapercibido para sus entrenadores. Desde la selección de Brasil, Carlo Ancelotti señaló que Vinícius "no está en su mejor momento", aunque remarcó que es un futbolista "fundamental" con el que mantendrá toda la paciencia

Por su parte, José Mourinho declaró tras el partido del Real Madrid frente al Inter que "el Vini que está a tope mata partidos", dejando ver que al equipo le está faltando la capacidad de desequilibrio en el uno contra uno que solía aportar el delantero.

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