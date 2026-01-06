Esta sería la razón por la que la hija de Daddy Yankee no lo invitó a su boda

La vida personal de Raymond Ayala, conocido mundialmente como Daddy Yankee, uno de los mayores exponentes del género urbano en el mundo, ha vuelto a situarse bajo los reflectores luego de que Jesaaelys, la hija menor del artista, compartiera recientemente las imágenes de su matrimonio con su ahora esposo, Carlos Olmo. Sin embargo, más allá de la celebración y el romance, el evento ha captado la atención de los seguidores ya que en ninguna de las imágenes se ve al ídolo del reguetón y su hija.



La ceremonia, que tuvo lugar el 4 de octubre de 2025, fue compartida en la red social Instagram por la creadora de contenido el pasado 4 de enero de 2026 a través de un carrusel de fotografías en redes sociales. En las imágenes, se observa a la novia luciendo un vestido blanco y portando un ramo de flores naturales, fotografías de la pareja con el anillo o algunos instantes de la recepción. Sin embargo, el detalle que más ha resonado en la opinión pública no fue el mismo evento, sino quién acompañó a la novia hacia el altar, que tradicionalmente suele ser el padre pero que en este caso, fue su madre, Mireddys González.



¿Por qué Jesaaelys no invitó a Daddy Yankee a su boda?

La ausencia de Daddy Yankee en un día tan significativo no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una "relación lacerada" que se ha hecho pública durante el último año. De acuerdo con información compartida por la revista People, la influencer ha tomado una postura firme en medio del proceso de divorcio de sus padres, situándose incondicionalmente al lado de su madre. Jesaaelys no solo ha acompañado a Mireddys a las audiencias judiciales en San Juan, sino que ha manifestado que el vínculo con su padre se encuentra profundamente dañado.

El origen de este conflicto, según declaraciones de la propia joven dadas en de febrero de 2025, nace a partir de la manera en la que se gestionó el divorcio entre la pareja. "Usualmente cuando las personas se divorcian es privado, firmamos y nos vamos. Y así lo quería una de las partes". Esta exposición mediática derivó en consecuencias graves para la familia, incluyendo insultos y amenazas de muerte dirigidas hacia ellos, lo que terminó por fracturar el vínculo entre los dos.



¿Por qué se divorciaron Daddy Yankee y Mireddys González?

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee y Mireddys González, quien fuera su esposa por casi 30 años y con la que tiene dos hijos en común, se divorciaron oficialmente el martes 18 de febrero del 2025 debido a "ruptura irreparable" y posteriormente, enfrentarse en los juzgados luego de que el el interprete de 'Gasolina' tomara acciones legales contra Mireddys González y su hermana después de que a mediados de diciembre de 2024, hayan realizado transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

