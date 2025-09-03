Publicidad

MUNDO  / Terrible caso de una mujer que encontró el cuerpo de su hijo desaparecido exhibido en un museo

Terrible caso de una mujer que encontró el cuerpo de su hijo desaparecido exhibido en un museo

El joven fue visto por última vez en noviembre de 2012 y la madre había recibido una urna con las supuestas cenizas de su hijo. Hubo aspectos clave para identificar el cadáver.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:10 p. m.
Cuerpo de joven desaparecido aparece en exhibición pública
