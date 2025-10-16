Jugadores de Argentina se burlan de Colombia tras victoria en la Sub 20: "Prendan la radio"

Argentina destruyó las ilusiones de Colombia de alcanzar por primera vez una final en el Mundial Sub 20. Un con de Mateo Silvetti, al minuto 72, fue lo que necesitó la ‘albiceleste’ para derrotar al equipo cafetero y plantarse en el partido más importante del torneo, que disputará contra Marruecos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así, dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20. En un partido tenso y emocionante en el Estadio Nacional, la ‘albiceleste’ se impuso. "Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol", dijo el volante argentino Gianluca Prestianni, figura del partido.

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio "Kun" Agüero alcanzó la gloria en Canadá.



Para el DT Diego Placente, “cuando tenés jugadores para jugar, normalmente jugás y sufrís cuando no la tenés. Tanto ante México y hoy también no tuvimos la pelota, supimos defender, supimos sufrir. Después tenemos jugadores para el acabe o para el segundo tiempo, y así poder cambiar el desarrollo".

Publicidad

Y en su análisis, el DT colombiano César Torres señaló que el equipo compitió, con posibilidades claras, pero no definieron. “Ellos definieron el partido. Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos", dijo.



Las burlas argentinas tras clasificar a la final

Previo al duelo entre estas selecciones en la semifinal, la prensa argentina hizo eco en unas declaraciones a medios de comunicación del futbolista colombiano Luis Miguel Landázuri. En ese momento, se refirió al paso a esa instancia y lo que esperaban del esperado duelo: “Es algo que queríamos darle a Colombia, una alegría, que todos estén montados en el bus con nosotros y creo que la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos mañana”.



Justamente, esas últimas palabras, fueron retomadas por la misma prensa argentina tras lograr la victoria y el paso a la final. El Diario Olé, uno de los más populares, retomó esa frase y mencionó: “Lo triste que debe estar la mitad del mundo”.

Luego, los mismos jugadores de la selección de Argentina celebraron la victoria y la clasificación utilizando música de Colombia, como una especie de “cargada”. En los vestuarios cantaron ‘El ritmo que nos une’, de Ryan Castro, un reguetón que se hizo popular desde la pasada Copa América, la cual también perdió Colombia contra Argentina.

“PRENDA LA RADIO, ENCIENDA LA TELE”.



La Selección Argentina cantando la CANCION DE COLOMBIA luego de la eliminación. 🇦🇷😅🇨🇴pic.twitter.com/MB3wMmPGDv — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 16, 2025

Publicidad

En videos publicados por los jugadores ‘albicelestes’ se les ve saltando y cantando "prenda la radio, encienda la tele", en tono de burla contra la Selección Colombia. En el anterior partido, los futbolistas argentinos salieron zona mixta con canciones del Chavo del 8, también en sentido irónico tras derrotar a México.

Argentina se medirá a Marruecos el próximo domingo a las 6 de la tarde, partido que definirá que equipo se lleva el Mundial Sub 20 organizado por Chile.

NOTICIAS CARACOL