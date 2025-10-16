En vivo
Jugadores de Argentina se burlan de Colombia tras victoria en la Sub 20: "Prendan la radio"

Jugadores de Argentina se burlan de Colombia tras victoria en la Sub 20: "Prendan la radio"

Además, el Diario Olé retomó la frase de un jugador colombiano previo al partido y mencionó: “Lo triste que debe estar la mitad del mundo”.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 16 de oct, 2025
Selección Argentina derrotó a Colombia en semifinal del Mundial Sub 20.
Selección Argentina derrotó a Colombia en semifinal del Mundial Sub 20.
