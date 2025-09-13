En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Karol G deslumbró en el Vaticano con un histórico dúo junto a Andrea Bocelli

Karol G deslumbró en el Vaticano con un histórico dúo junto a Andrea Bocelli

La cantante colombiana se presentó junto a otros artistas internacionales como Pharrell Williams, John Legend, Teddy Swims, entre otros.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 13, 2025 04:04 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
K
La cantante colombiana se presentó en el Vaticano.
Captura de pantalla.

