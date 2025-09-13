Karol G deslumbró en el Vaticano con un histórico dúo junto a Andrea Bocelli

La música volvió a demostrar que trasciende idiomas, géneros y fronteras. Este sábado 13 de septiembre, la emblemática Plaza de San Pedro en Roma se convirtió en el escenario de “Grace for the World”, un concierto histórico que unió a artistas de talla mundial en un mismo mensaje de fraternidad y esperanza, en el marco del Año Jubilar 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El espectáculo no solo fue un banquete sonoro, sino también visual. El cielo del Vaticano se iluminó con un show de drones y luces diseñado por Nova Sky Stories, inspirado en las pinturas de la Capilla Sixtina. Una puesta en escena que combinó espiritualidad y tecnología de vanguardia, elevando la experiencia a un nivel casi místico.

La trascendencia del evento alcanzó a millones de personas gracias a la transmisión en vivo por Disney+, Hulu y ABC News, consolidando la idea de que la música puede ser un puente universal incluso a distancia.



Un elenco sin precedentes

La nómina de artistas que participaron en “Grace for the World” fue tan diversa como impactante. Pharrell Williams acompañado del Coro Gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims y Angélique Kidjo compartieron escenario con Andrea Bocelli y el Coro de la Diócesis de Roma, bajo la dirección del Maestro Marco Frisina.



Pero la sorpresa de la noche llegó con Karol G. La colombiana, referente de la música urbana, mostró una faceta inédita al cantar junto a Bocelli una pieza que fusionó lo clásico con lo contemporáneo. Su interpretación, cargada de emoción, logró un contraste inesperado y armónico con la voz lírica del tenor italiano, generando una ovación que se extendió durante varios minutos.

El look de Karol G en Roma

Para la ocasión, Karol G apostó por un vestido negro largo, ceñido a su silueta y adornado con diamantes, una elección sobria y elegante que se adaptó al carácter solemne del evento. El diseño, de mangas largas y escote discreto, destacó su porte refinado. Complementó el atuendo con un recogido alto de ondas suaves y pendientes dorados, logrando un balance entre sofisticación clásica y frescura contemporánea.

Publicidad

Su aparición en el Vaticano no solo marcó un momento clave en su carrera, sino que también consolidó su capacidad para reinventarse y conectar con públicos más allá del género urbano.

Con “Grace for the World”, la Plaza de San Pedro fue testigo de un encuentro en el que la música, una vez más, se convirtió en lenguaje universal, capaz de unir culturas, estilos y generaciones en un mismo coro de esperanza.

Publicidad

Primer performance de Karol G hoy en el grace for the world concert en el vaticano🥹 pic.twitter.com/xILmlFlFpA — jai (@jairaamich) September 13, 2025

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

