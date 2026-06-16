Los mejores memes de la polla futbolera en lo que va del Mundial 2026: nadie pega una

Con 48 selecciones participantes y tres países como anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), el Mundial de la FIFA 2026 apenas completa sus primeros días de competencia y ya ha dejado una serie de resultados que han puesto a prueba a expertos, aficionados y participantes de las tradicionales pollas futboleras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Colombia, hablar de una "polla" durante un Mundial es referirse a una práctica que se repite cada cuatro años. En oficinas, grupos de amigos, familias y hasta conjuntos residenciales, cientos de personas realizan pronósticos sobre los marcadores de los partidos con la esperanza de quedarse con el premio acumulado. Sin embargo, acertar los resultados en esta edición del torneo ha resultado mucho más complicado de lo habitual.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Las sorpresas registradas durante los primeros encuentros han provocado que muchas de las predicciones queden descartadas desde las primeras jornadas. Uno de los resultados que más llamó la atención fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde. La selección española llegaba como una de las favoritas para avanzar con comodidad en el Grupo H, mientras que el combinado africano disputaba su primer Mundial. Pese a ello, el encuentro terminó 0-0.



La jornada también dejó la igualdad entre Arabia Saudita y Uruguay, así como los empates entre Egipto y Bélgica, y entre Nueva Zelanda e Irán. Con estos resultados, varios grupos quedaron completamente abiertos y los cálculos previos de miles de aficionados terminaron perdiendo validez. Ocho de los primeros 16 partidos terminaron empatados y los memes no dejaron pasar este insólito hecho.

Publicidad

Los mejores memes que ha dejado la polla futbolera del Mundial 2026

En redes sociales abundan las publicaciones de personas que aseguran haber perdido cualquier posibilidad de ganar tras los primeros resultados inesperados. Muchos participantes apostaban por victorias amplias de selecciones como España, Bélgica o Uruguay, pero los marcadores finales cambiaron por completo el panorama.

La situación ha sido tan llamativa que muchos aficionados coinciden en que esta Copa del Mundo está siendo una de las más difíciles de predecir en los últimos años.

Yo viendo a la señora del trabajo que no sabe de fútbol y va lider en la polla! pic.twitter.com/ZzzMjuWluS — Freddy (@Mr11f10) June 14, 2026

Publicidad

Yo otra vez hoy, después de los resultados de la polla. pic.twitter.com/whtEmKstfE — 🎶 ℙ𝕀𝕃𝕃𝕆 𝔹𝕌𝔼ℕ𝔸 𝔾𝔼ℕ𝕋𝔼🎶 (@PilIoBuenaGente) June 16, 2026

Yo todas las noches viendo que no le atiné a un solo resultado de la polla del Mundial que hice con los de la oficina. pic.twitter.com/L14LBimWaS — 𝕷𝖎𝖓𝖆🌼 (@awamzzz) June 16, 2026

VOY A EMPEZAR A PONER LOS MARCADORES MÁS RANDOM A VER SI ASÍ GANÓ LA POLLA MUNDIALISTA pic.twitter.com/hN9y6dWkE4 — Andrés. (@Andres_Daza15) June 15, 2026

Cada vez que miro como voy en la polla. pic.twitter.com/ETUKQ4ARWK — Presteaver (@presteaver) June 13, 2026

Publicidad

De @presteaver



- ¿Como vas en la polla mundialista? pic.twitter.com/iY1q8kSvO9 — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) June 15, 2026

Yo tomando nota de otro resultado al que no le atino en la polla mundialista 🤭😂🤣😅😂⚽️📝 pic.twitter.com/e1xLmFGKP8 — Karen Espitia Gómez (@karenespigo) June 15, 2026

Publicidad

España se fue al mediotiempo empatando con Cabo Verde y yo puse 5-0 en mi polla pic.twitter.com/h4LvtMzzIu — Nat lvs Majo 🇨🇴 (@louxhabit_28) June 15, 2026

NOTICIAS CARACOL