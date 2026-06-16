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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Los mejores memes de la polla futbolera en lo que va del Mundial 2026: nadie pega una

Los mejores memes de la polla futbolera en lo que va del Mundial 2026: nadie pega una

Los empates de selecciones consideradas favoritas frente a equipos de menor ranking han complicado las tradicionales pollas futboleras y dejado una gran serie de memes en redes sociales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Estos son los memes que ha dejado la polla futbolera del Mundial 2026
Estos son los memes que ha dejado la polla futbolera del Mundial 2026. -
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Con 48 selecciones participantes y tres países como anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), el Mundial de la FIFA 2026 apenas completa sus primeros días de competencia y ya ha dejado una serie de resultados que han puesto a prueba a expertos, aficionados y participantes de las tradicionales pollas futboleras.

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En Colombia, hablar de una "polla" durante un Mundial es referirse a una práctica que se repite cada cuatro años. En oficinas, grupos de amigos, familias y hasta conjuntos residenciales, cientos de personas realizan pronósticos sobre los marcadores de los partidos con la esperanza de quedarse con el premio acumulado. Sin embargo, acertar los resultados en esta edición del torneo ha resultado mucho más complicado de lo habitual.

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Las sorpresas registradas durante los primeros encuentros han provocado que muchas de las predicciones queden descartadas desde las primeras jornadas. Uno de los resultados que más llamó la atención fue el empate sin goles entre España y Cabo Verde. La selección española llegaba como una de las favoritas para avanzar con comodidad en el Grupo H, mientras que el combinado africano disputaba su primer Mundial. Pese a ello, el encuentro terminó 0-0.

La jornada también dejó la igualdad entre Arabia Saudita y Uruguay, así como los empates entre Egipto y Bélgica, y entre Nueva Zelanda e Irán. Con estos resultados, varios grupos quedaron completamente abiertos y los cálculos previos de miles de aficionados terminaron perdiendo validez. Ocho de los primeros 16 partidos terminaron empatados y los memes no dejaron pasar este insólito hecho.

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Los mejores memes que ha dejado la polla futbolera del Mundial 2026

En redes sociales abundan las publicaciones de personas que aseguran haber perdido cualquier posibilidad de ganar tras los primeros resultados inesperados. Muchos participantes apostaban por victorias amplias de selecciones como España, Bélgica o Uruguay, pero los marcadores finales cambiaron por completo el panorama.

La situación ha sido tan llamativa que muchos aficionados coinciden en que esta Copa del Mundo está siendo una de las más difíciles de predecir en los últimos años.

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