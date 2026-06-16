Vozinha, el arquero de Cabo Verde, revela que su mamá no pudo verlo jugar en el Mundial: la razón

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 terminó este 15 de junio con un puntaje sorpresivo. Contra todo pronóstico, el equipo del archipiélago le hizo frente a uno de los favoritos para ser el campeón del mundo en un compromiso que culminó a ceros. El arquero caboverdiano, Vozinha, se llevó el premio como el mejor jugador, pero cuando atendió a los medios de comunicación sus ojos estaban llenos de lágrimas. El guardameta reveló el motivo de su llanto.

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Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tomó fama en este Mundial tras no permitir que ninguna de las dos aproximaciones al arco por parte de los españoles terminaran en anotación. Con 40 años, este caboverdiano ha sido la sensación en las redes sociales. De hecho, en su Instagram ya acumula más de 7 millones de seguidores (a la hora de publicación de este artículo, la cifra puede variar por el crecimiento exponencial que experimenta su cuenta).

El equipo de Cabo Verde ha enfrentado varias dificultades, empezando por quiénes se sumaron al seleccionado. En su mayoría, los jugadores tienen ascendencia de caboverdiana, pero nacieron en otros países. Vozinha es de los pocos que si son originarios de la isla, donde trabaja como profesor de volleyball en el Instituto Reis. Ahora, el conjunto emerge con un arquero que es la revelación de esta fase de grupos.



Cuando Vozinha recibió el trofeo como MVP del partido y atendió a medios de comunicación, no pudo contener las lágrimas. Los periodistas preguntaron la razón y obtuvieron una respuesta conmovedora que se remonta a su familia. En primer lugar, el arquero contó que creció con sus abuelos y que no pudieron verlo jugar en la Copa Mundial de la FIFA porque murieron hace unos años. “Eran todo para mí”, afirmó el guardametas, de 40 años de edad.



Pero ese no era el único motivo. Vozinha reveló que su mamá no pudo viajar a los Estados Unidos para verlo jugar por la visa americana. “Por el dinero”, justificó el jugador. “Tenemos que pagar por la visa, no pudimos hacerlo a tiempo. Me gustaría que ella estuviera aquí”. A pesar de las lágrimas y ese malsabor de no tener a su familia con él, Voziha dijo que estaba feliz por la gente de Cabo Verde.



Las lágrimas también estuvieron presentes cuando el árbitro dio el pitazo final y finalizó el compromiso de España, que sin duda quedará para la historia y que corona desde ya a Vonzinha como un héroe en Cabo Verde.

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María Paula Rodríguez Rozo

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