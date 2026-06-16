Así fue el esperado debut de Tim Payne, el jugador "menos conocido" del Mundial 2026

El defensor de Nueva Zelanda Tim Payne tuvo su primera aparición en el Mundial 2026 en el empate 2-2 frente a Irán, en un partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Su estreno, que duró 78 minutos, se dio en medio de una inesperada atención mediática que lo convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales antes del torneo por ser el jugador "menos conocido".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El encuentro entre Nueva Zelanda e Irán abrió la actividad del Grupo G y terminó con un resultado que dejó sensaciones distintas para ambos equipos. Mientras los oceánicos lograron sumar un punto ante un rival que partía como favorito, el conjunto iraní no pudo sostener la ventaja en distintos momentos del juego.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Así se vivió el debut de Tim Payne en el Mundial 2026

Tim Payne fue titular en la defensa neozelandesa y disputó 78 minutos antes de ser sustituido por Callan Elliott. Su participación no tuvo acciones determinantes en ataque, pero sí intervino de manera constante en tareas defensivas, especialmente en la primera parte, cuando Irán intentó imponer su ritmo tras el empate parcial.



De acuerdo con los registros de Sofascore, Payne completó 26 de 32 pases, alcanzando un 81% de precisión. También registró una intercepción, un despeje y tres duelos ganados de seis disputados. En el juego aéreo logró imponerse en varias disputas, sumando un aporte discreto pero constante en la estructura defensiva de su equipo. Su calificación general fue de 6.1 según el análisis de rendimiento del partido.



El desarrollo del encuentro mostró a Nueva Zelanda con un planteamiento más directo. El equipo logró adelantarse en el marcador gracias a una jugada colectiva que terminó en gol de Elijah Just, tras asistencia de Chris Wood. Sin embargo, Irán reaccionó y logró igualar el marcador antes del descanso mediante Ramin Rezaeian.

Publicidad

En la segunda parte, Nueva Zelanda volvió a adelantarse con una acción similar a la del primer gol, nuevamente con participación de Wood y Just. Sin embargo, Irán consiguió el empate definitivo con un cabezazo de Mohammad Mohebi, tras un centro preciso de Rezaeian, uno de los jugadores más influyentes del partido.



¿Por qué es tan viral Tim Payne?

El debut de Payne se dio en los días previos al Mundial, donde su nombre ganó notoriedad fuera del ámbito deportivo. A través de una campaña viral, enfocada en darle reconocimiento al jugador "menos conocido" e impulsada en redes sociales por el creador de contenido argentino conocido como "Elscarso", su perfil comenzó a recibir una gran cantidad de seguidores en muy poco tiempo. Esto generó que un futbolista con bajo perfil internacional pasara a estar entre los más comentados dentro de su selección.

A pocos días del Mundial 2026, el creador de contenido buscó el perfil de Instagram de cada jugador de fútbol que participará del campeonato del mundo y en su análisis dio con el grupo G, conformado por las selecciones de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En esta última selección juega el mediocampista Tim Payne, de 32 años, quien actualmente hace parte del club Wellington Phoenix F. C. de la liga australiana A-League y quien hasta el 26 de mayo tenía tan solo 4.715 seguidores en Instagram y en sus publicaciones no superaba los 280 likes.

Publicidad

Un día después de publicar el primer video todo exploto. "Lo de Tim Payne se salió de control", dijo Elscarso, quien se sorprendió porque en tan solo 24 horas las redes sociales del jugador superaban los 122.000 likes y su número se seguidores llegó a 250.000.

La primera reacción de Tim Payne al ver que su celular estaba estallando de notificaciones fue mirar la causa, y al enterarse que dicha causa estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia, lo primero que hizo fue escribirle a Valen Scarsini. "Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor. Gracias, hermano", le escribió el jugador neozelandés al creador de contenido argentino.

El segundo juego que disputará el combinado oceánico en el Mundial 2026 será contra Egipto el 21 de junio a las 8:00 de la noche (hora Colombia) y el tercer partido de fase de grupos los jugará contra Bélgica a las 10:00 de la noche (hora Colombia) el 26 de junio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co