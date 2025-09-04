Los mejores memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026 tras el 3-0 sobre Bolivia.

La Selección Colombia volvió a poner su nombre entre las clasificadas a un Mundial de fútbol. Este jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró su cupo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron suficientes para sellar la clasificación, desatando una fiesta en las tribunas, en las calles y en las redes sociales, que rápidamente se llenaron de mensajes, videos y memes sobre el desempeño de la 'tricolor'. La clasificación a 2026 significa que Colombia volverá a disputar un Mundial tras ocho años de ausencia. Será la séptima vez que el país diga presente en la cita máxima del fútbol. Ahora, con Néstor Lorenzo en el banquillo y un formato de 48 selecciones en juego, Colombia intentará escribir una nueva página en la Copa del Mundo.



Los mejores memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Cómo quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias tras la clasificación de Colombia

Tabla de posiciones

Argentina: 38 puntos Brasil: 28 Uruguay: 27 Ecuador: 26 Colombia: 25 Paraguay: 25 Venezuela: 18 Bolivia: 17 Perú: 12 Chile: 10

Los 6 primeros van directo al Mundial y el séptimo pasa al repechaje.



Resultados, fecha 17

Colombia 3-0 Bolivia

Argentina 3-0 Venezuela

Uruguay 3-0 Perú

Paraguay 0-0 Ecuador

Brasil 1-0 Chile

Fecha 18, martes 9 de septiembre

6:00 p.m. - Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

6:30 p.m. - Venezuela vs. Colombia (Maturín)

6:30 p.m. - Perú vs. Paraguay (Lima)

6:30 p.m. - Bolivia vs. Brasil (El Alto)

6:30 p. m. - Chile vs. Uruguay (Santiago)

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co