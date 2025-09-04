Los mejores memes que dejó la clasificación de Colombia al Mundial 2026 tras el 3-0 sobre Bolivia.

Publicidad
La Selección Colombia volvió a poner su nombre entre las clasificadas a un Mundial de fútbol. Este jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró su cupo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron suficientes para sellar la clasificación, desatando una fiesta en las tribunas, en las calles y en las redes sociales, que rápidamente se llenaron de mensajes, videos y memes sobre el desempeño de la 'tricolor'. La clasificación a 2026 significa que Colombia volverá a disputar un Mundial tras ocho años de ausencia. Será la séptima vez que el país diga presente en la cita máxima del fútbol. Ahora, con Néstor Lorenzo en el banquillo y un formato de 48 selecciones en juego, Colombia intentará escribir una nueva página en la Copa del Mundo.
Los 6 primeros van directo al Mundial y el séptimo pasa al repechaje.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
