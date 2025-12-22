Dramático momento de narrador de fútbol durante ataque de disidencias en Suárez, Cauca: "Al piso"

“Se pone bueno el partido”, narraba el locutor durante un partido de fútbol juvenil en el que familias con menores de edad tuvieron que salir a correr y resguardarse por cuenta de un hostigamiento a la estación de Policía de Suárez, Cauca, por parte de las disidencias de las Farc, cuando los disparos comenzaron a sonar. En video quedó registrado los momentos de terror que vivieron las personas que se encontraban en el lugar y cómo el narrador del partido que se estaba disputando utilizó el micrófono para organizar a los ciudadanos en medio del tiroteo para mantener la calma.



Disidencias habían anunciado cese al fuego por Navidad

El ataque se registró en horas de la tarde del domingo 21 de diciembre y, de acuerdo con un informe de las autoridades, los responsables de la arremetida terrorista serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, a la cabeza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Esta estructura había anunciado un cese al fuego por la temporada decembrina.

Por fortuna, ninguna persona resultó herida en estos ataque, incluidos uniformados, ya que el Ejército instaló de inmediato un plan de defensa.

“Se calienta el partido y se pone bueno”, decía el narrador del partido de la final de la copa Interbarrios de Suárez. Tan pronto comenzó la arremetida de las disidencias, el locutor les indicó a los asistentes que se tiraran “al piso, a la pared. Tranquilos, tranquilos, a la pared y al piso, al piso, al piso. Corremos, cuidado con los niños. Por favor, salgamos, tranquilos”.



El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que “reaccionamos al ataque perpetrado por la Jaime Martínez, que atacó a la población civil. Gracias a la reacción de nuestros hombres logramos reducir la amenaza”.



18 militares secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó

En alerta están las autoridades en el departamento del Chocó por la retención ilegal de 18 militares en zona rural de Carmen de Atrato. La Guardia Indígena y el resguardo La Puria los tiene en su poder.



La situación se presentó, según el resguardo indígena, tras la denuncia de una mujer que estaba en sus parcelas, donde soldados del Ejército adelantaban una operación. Según la denuncia, la mujer habría sido víctima de intimidaciones por parte de los uniformados, por lo que le informó a la Guardia Indígena.

Un video publicado por los líderes indígenas publicaron un video en el que se ve a los militares en buen estado. El resguardo aseguró que sus miembros no son secuestradores y que retuvieron a los soldados porque, dicen, están haciendo valer su soberanía del territorio. Además, solicitaron que al sector de La Puria llegue una mesa de concertación para poder negociar la liberación de los uniformados.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido y manifestó que “la XV Brigada de nuestro Ejército Nacional nos ha dado cuenta de los graves hechos que se han presentado el día de hoy con la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de su deberes legales por parte de la guardia indígena de uno de los resguardos del municipio del Carmen de Atrato. Hemos citado a un consejo de seguridad extraordinario para mañana a primera hora, en donde, además, solicitamos la presencia de Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en la búsqueda de fórmulas y acciones que permitan cuanto antes el retorno de los uniformados”.

Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, escribió desde su cuenta de X que “rechazamos de manera categórica el secuestro de 18 militares de nuestro Ejército Nacional, ocurrido en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, Chocó, quienes fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del Eln. Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo”.

