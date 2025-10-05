Luisa Postres se pronunció tras polémica por oferta laboral que desató críticas: "La embarré"

En los últimos días, el nombre de Luisa Postres se volvió tendencia en redes sociales a raíz de una publicación en la que anunciaba la apertura de una vacante en su emprendimiento de repostería. El objetivo era contratar un community manager, pero la forma en que describió la oferta y sus posteriores declaraciones generaron críticas en usuarios sobre las condiciones laborales en los pequeños negocios, la sobrecarga de funciones, y el trato hacia los trabajadores.



¿Por qué Luisa Postres es viral en redes sociales?

Luisa Postres es viral en redes sociales por la controversia que generó al publicar una oferta laboral para el cargo de community manager que fue ampliamente criticada por usuarios, especialmente en plataformas como TikTok, X. La emprendedora compartió un video donde anunciaba que buscaba contratar a un community manager. Sin embargo, sus propias palabras generaron desconcierto y molestia.

Todo comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando Postres compartió un video en sus plataformas digitales anunciando que buscaba un community manager para su marca. En el video original, Luisa afirmó con franqueza: "No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando". Pese a esta afirmación inicial, más adelante especificó que el postulante ideal debía contar con experiencia en edición de video, narración de historias, manejo de redes sociales, diseño de contenidos, conocimiento en herramientas digitales, y capacidad para comunicar lanzamientos y eventos de marca.

Usuarios de diferentes plataformas cuestionaron que se pretendiera cubrir múltiples responsabilidades bajo un solo cargo. Algunos comentarios señalaron que el perfil era poco realista, argumentando que en otras empresas esas funciones corresponden a varios profesionales especializados, no a una sola persona. La polémica escaló cuando, en respuesta a uno de estos comentarios, Luisa defendió su postura argumentando que ella misma asumía diversos roles dentro de su negocio.



"Soy la gerente, la contadora, la desarrolladora de negocios, y si toca lavar los platos, también lo hago. Así es emprender", expresó. El punto más crítico se alcanzó cuando en otro video, al referirse a las personas que no están dispuestas a asumir tareas fuera de sus funciones laborales, utilizó frases como: "Si eres una persona que te gusta estar como un burro, solamente mirando para un lado, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti".

También afirmó que no contrataba personas que decían: "Eso no está en mi contrato", y remató con una frase que muchos interpretaron como clasista: "Si tú eres de esas, perfecto, puedes ser cajera del OXXO". Aunque inicialmente restó importancia a las críticas, incluso agradeciendo el "revuelo" mediático que la vacante había generado —asegurando haber recibido más de 680 hojas de vida—, con el paso de los días la presión social aumentó. Las críticas no cesaron y se hicieron virales múltiples videos,



Luisa Postres se disculpó tras críticas por su oferta de trabajo

Finalmente, el 4 de octubre por la noche, Luisa Postres decidió publicar un nuevo video, esta vez con un tono distinto. En él, ofreció disculpas de forma directa, reconociendo que su forma de comunicarse fue inapropiada y que sus palabras habían sido ofensivas para muchas personas. "La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón", fueron las primeras palabras del video. A lo largo de su declaración, reconoció que no contaba con claridad sobre el perfil que estaba buscando al momento de lanzar la convocatoria, y que su respuesta a uno de los comentarios fue grosera y desacertada.



Además, se refirió de forma específica al comentario sobre las cajeras del OXXO: "Pido perdón por menospreciar un trabajo que es igual de importante y digno a los demás. Sé que cometí un error grave al referirme así a profesiones que merecen todo el respeto", sostuvo. En otro momento del video, la emprendedora aceptó que su reacción inicial fue impulsada por emociones negativas: "Actué desde la rabia y no desde el amor, que es lo que me caracteriza. Fui soberbia y grosera".

Hacia el final de su intervención, se comprometió a aprender de la experiencia y a ser más cuidadosa con su comunicación futura. También aseguró que seguirá trabajando para generar empleo en condiciones justas: "Me comprometo a ser mucho más respetuosa y asertiva, y a seguir generando empleo digno y de calidad".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co