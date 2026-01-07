Petro contó detalles de conversación con Trump: restablecer “comunicación permite bajar los tonos”

El presidente Gustavo Petro dio detalles sobre la primera conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de EE. UU., Donald Trump, quien confirmó que se reunirá en la Casa Blanca con el colombiano. (Lea también: Trump dice que fue un honor hablar con el presidente Petro y espera reunirse con él)

"Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente", dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno "en defensa de la soberanía".

Según Petro, en la llamada con Trump, "que duró como una hora o más", le hizo "una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes".



“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. El primer discurso era bastante duro”, dijo el mandatario, asegurando que “engañaron a Trump, es mi opinión, y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico”.



Según Petro, “esa mentira creada en Miami, o Washington, etcétera, por los políticos colombianos que todos vimos ir, esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto, llegaron a convencer a Trump de que tenía fábrica de cocaína”.

“No hay sustentación alguna. Le dijeron que yo era testaferro de Maduro. La extrema derecha de allá se creó la tesis de que había un Cartel de los Soles y Petro es el testaferro”, algo que negó. (Lea también: Presidente Petro defiende gestión antidrogas tras llamada que sostuvo con Donald Trump)



Lo que le dijo Petro a Trump sobre el narcotráfico

Uno de los temas que tocaron fue el narcotráfico. “Le tuve que lanzar las cifras, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me sindica si llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije, muchos de los políticos que han llegado de aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico”, relató.

“Le mostré los datos, le dije que el Gobierno de Duque duplicó los sembrados”, sostuvo.

“Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a un punto que mil toneladas el año pasado, llegaremos a 3.500 cuando termine (mi mandato). Nunca ningún Gobierno del mundo ni de Colombia ha logrado esa cantidad de cocaína incautada”, recalcó, señalando que “le dije lo más importante: la sustitución de cultivos voluntaria da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos, que la sustitución forzada con glifosato”. (Lea también: Así será aspersión terrestre de glifosato con drones a cultivos de coca)



Petro habló de su relación con Nicolás Maduro y la situación en Venezuela

El mandatario colombiano subrayó que Maduro “no es mi aliado, él fue el que me separó físicamente, telefónicamente, de una relación con Chávez que era muy positiva”.

Sobre Nicolás Maduro, capturado por el Gobierno de Estados Unidos, Petro le dijo a Trump que con el venezolano “habíamos cuadrado operaciones militares conjuntas, él allá, yo acá, en el Catatumbo. Le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contra mandos que nunca estaban ahí”.

“Hablamos de otros temas en los que todavía no hay acuerdo, ese es nuestro objetivo: que la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”, señaló sobre el país vecino.

Aseguró que deben “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela que se llama Ejército de Liberación Nacional, controlador, matando campesinos (200) del Catatumbo colombiano”.

Por otro lado, reveló que habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La conversación se produjo "hace dos días", según él, para invitarla a Colombia y proponerle “un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca”.

“Si es a hablar yo voy donde sea”, manifestó, agregando que hay “un diálogo construyéndose. El restablecimiento de la comunicación permite bajar los tonos”.

“La paz se encuentra hablando y por eso acepto la propuesta del presidente Trump de hablar. Veremos qué sale. Volveré a insistir en que la alianza es posible en energías limpias porque traen paz y vida”, dijo.

