Bad Bunny dará el show de medio tiempo del Super Bowl

"Mi gente, mi cultura y nuestra historia": Bad Bunny dará el show de medio tiempo del Super Bowl

La música latina regresará al evento más seguido en Estados Unidos el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, a las afueras de San Francisco.

Por: AFP
Actualizado: 29 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Bad Bunny
La estrella de reguetón puertorriqueño Bad Bunny
Foto: Redes sociales

