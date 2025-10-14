En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / SAE se pronuncia sobre apartamento en Medellín involucrado en investigación contra Miguel Quintero

SAE se pronuncia sobre apartamento en Medellín involucrado en investigación contra Miguel Quintero

El hermano de Daniel Quintero usaría un apartamento en El Poblado para reunirse con otros sujetos involucrados en una investigación por presunta corrupción en el Valle de Aburrá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
SAE se pronuncia sobre apartamento en Medellín involucrado en investigación contra Miguel Quintero.
SAE se pronuncia sobre apartamento en Medellín involucrado en investigación contra Miguel Quintero
Colprensa / Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad