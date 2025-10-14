SAE se pronuncia sobre apartamento en Medellín involucrado en investigación contra Miguel Quintero.

Algunos de los chats revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol con respecto a una investigación por presunta corrupción contra Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, hablan de un lujoso penthouse en el sector de El Poblado de Medellín. Se trata de un apartamento que es propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en donde Quintero se reuniría con otros presuntos responsables de firmar contratos irregulares entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del "Inmueble", queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados", se escucha en un audio enviado por Quintero un chat grupal llamado "Amigos", que compartía con dos polémicos personajes: Álvaro Villada, un exdirectivo de la Gobernación de Luis Pérez que pasó a ocupar el cargo de subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá en el 2020, y Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político del municipio de Bello William Ortega.

El asunto no tendría nada de inusual de no ser porque este grupo de amigos, encabezado por Miguel Quintero, hablaba abiertamente de la injerencia que tenían en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá, según lo afirmó un testigo ante la Fiscalía, quien explicó el contexto de uno de los chats, registrados en 2020.



Con respecto al apartamento, no hay claridad frente a qué hacía Miguel Quintero a mediados de 2020 con acceso a un apartamento de la SAE el cual afirmaba que se lo habían entregado. Algo que no aparece en ningún trámite formal. Noticias Caracol buscó a Miguel Quintero para preguntarle sobre los interrogantes que se desprenden de este chat con sus amigos y del apartamento, pero no obtuvimos respuesta.



La SAE se pronuncia sobre apartamento involucrado

En un comunicado, la SAE informó que se trata del apartamento 1602, ubicado en el edificio Sierraalta de Medellín. Indicó que "permanece bajo la administración de la Entidad desde el 13 de junio de 2003, fecha en la que fue secuestrado dentro de un proceso de extinción de dominio". En 2019, "fue entregado en administración al depositario Uver Giraldo Muñoz Valencia, quien recibió el inmueble el 14 de febrero de 2020". Posteriormente, en noviembre de 2021, "el depositario fue removido y la SAE retomó la administración directa del bien el 17 de enero de 2022. Desde entonces su estado es desocupado".

Publicidad

La Sociedad señaló que "no existen documentos que soporten la suscripción de un contrato" entre Miguel Quintero y la administración de la propiedad horizontal. Añadió que la entidad solicitó información a la administración del edificio Sierraalta y hasta la fecha, no ha dado respuesta del requerimiento.



"El inmueble se encuentra priorizado para venta por parte de la Dirección Comercial de la SAE, razón por la cual no aparece publicado para arrendamiento. La Sociedad de Activos Especiales reitera su compromiso con la transparencia, la gestión responsable y la protección del patrimonio público, y continuará adelantando las verificaciones necesarias para esclarecer los hechos mencionados", agregó la SAE.



¿Qué ha dicho Daniel Quintero?

El exalcalde de Medellín se pronunció sobre los señalamientos hacia su familiar, y dijo: "A mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme”. Asimismo, aseguró que “los chats ya fueron analizados, se demostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos. Lo único que hay acá es una guerra jurídica, mediática, de montajes, de refritos, porque estamos a 10 días de elecciones y saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones y resetear la política corrupta”.

Sin embargo, la veracidad de los chats ha sido corroborada por la Fiscalía y la extracción de los mismos hacen parte del expediente judicial que está en investigación.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de la Unidad Investigativa