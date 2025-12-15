Karol G causó sensación en redes sociales con un extremo cambio de look ¿Cómo luce ahora?

En los últimos años, Karol G se ha consolidado como una de las artistas femeninas con mayor presencia e impacto dentro de la música urbana a nivel global. A lo largo de su carrera, la cantante paisa no solo ha captado la atención por su voz y las letras pegadizas de sus canciones, sino también por su imagen y estilo personal, que se han convertido en una fuente de inspiración para miles de seguidores alrededor del mundo.



La intérprete de Provenza y TQG ha experimentado en varias ocasiones con su apariencia, especialmente con el color de su cabello. Tonalidades como azul, rojo, rosado y, más recientemente, una mezcla entre castaño claro y rubio, han acompañado distintas etapas de su carrera artística. Sin embargo, en las últimas horas, Karol G sorprendió a sus fanáticos al tomar una decisión drástica, cortarse el cabello hasta dejarlo un poco más arriba de los hombros, despidiéndose así de la melena dorada que la caracterizó durante la era de su más reciente álbum, Tropicoqueta.

El cambio fue revelado por la propia artista a través de sus historias en Instagram, donde compartió una imagen del cabello recién cortado sobre el lavamanos. Junto a la fotografía, escribió con su estilo cercano y espontáneo: “Ahh, me corté el pelo yo misma… aprovechando la temporada pa’ que me crezca sanito”. El gesto ocurrió en medio de sus vacaciones en Hawái, destino que eligió para descansar tras un año cargado de trabajo y logros profesionales.

Este periodo de descanso llega en un momento clave para la carrera de Karol G, luego de un 2025 marcado por importantes hitos. Entre ellos, el más reciente lanzamiento de su especial musical-documental La Première, su participación histórica como la primera colombiana en presentarse en el icónico desfile de Victoria’s Secret y el estreno de Tropicoqueta, un álbum en el que exploró sonidos del Caribe como la bachata, el dembow, el clásico vallenato y las baladas, junto a Marco Antonío Solis, todo bajo una estética dramática y con tintes de telenovela de los años 90.



A estos logros se suma su destacada participación en los Billboard Latin Music Awards 2025, donde arrasó con múltiples reconocimientos, incluyendo Artista Femenina del Año en Hot Latin Songs y Canción Latina Global del Año, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.



Ahora, Karol G luce una melena corta que marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, demostrando una vez más que su imagen evoluciona al ritmo de su crecimiento personal y artístico, sin perder la autenticidad que la ha convertido en un referente para toda una generación.



Así luce Karol G luego de su corte de cabello:

Corte de cabello de Karol G - Instagram: @Karolg

