En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Karol G causó sensación en redes sociales con un extremo cambio de look ¿Cómo luce ahora?

Karol G causó sensación en redes sociales con un extremo cambio de look ¿Cómo luce ahora?

La artista colombiana decidió cortarse el cabello ella misma durante sus vacaciones en Hawái, dejando atrás la melena rubia que marcó la era de su más reciente álbum Tropicoqueta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Karol G causó sensación en redes sociales con un extremo cambio de look ¿Cómo luce ahora?
Todo sucedió en medio de sus vacaciones -
Instagram: @Karolg

Publicidad

Publicidad

Publicidad