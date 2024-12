Payaso que grabó bailando a Felipe, niño viral de Tik Tok, podría ser demandado: esto se sabe

Felipe, un niño de tan solo cinco años, ha conseguido lo que muchos anhelan: convertirse en una sensación en redes sociales gracias a un video que muestra su divertido baile en una fiesta infantil. Sin embargo, lo que empezó como un momento inocente se ha transformado en un debate que llegó hasta una presunta disputa legal que involucra al payaso animador de la fiesta.

Todo comenzó en un evento infantil organizado para celebrar el cumpleaños de Leo, un niño que, según los asistentes, fue el homenajeado oficial. Todo marchaba con normalidad hasta que el animador del evento, un payaso conocido en TikTok como @filitoshow, comenzó una dinámica musical.

Video viral de Felipe en Tik Tok

Con micrófono en mano y al ritmo de la frase "¡Mira cómo mueve los hombritos!", el payaso pidió a los niños que participaran en un reto de baile. Fue entonces cuando Felipe dijo su nombre y se volvió viral en redes, al punto que muchos creadores de contenido empezaron a imitar sus movimientos e inspirarse en Felipe.

Captura de video compartido por el payaso en la fiesta infantil - @filitoshow

A pesar de la alegría generalizada en el evento, no todos los presentes compartieron el entusiasmo por el protagonismo de Felipe. La abuela del cumpleañero expresó públicamente su descontento en el video de YouTube de Jupitercito, asegurando que el foco de la fiesta se desvió completamente de su nieto. Según ella, el animador falló en su labor al permitir que Felipe acaparara la atención, y aseguró que era "poco profesional por darle prioridad al niño pero no a mi nieto, lo ignoró por completo".



Felipe sigue acumulando seguidores

Mientras la controversia en torno al cumpleaños de Leo sigue creciendo, Felipe, el niño de cinco años que se volvió viral en TikTok, continúa ganando seguidores y atención mediática por su carismático baile. A pesar de la tensión generada por la abuela del cumpleañero, que asegura que su nieto fue desplazado durante la fiesta, el video de Felipe moviendo los hombros sigue presente con el hashtag #FelipeHombritos que ha acumulado millones de vistas.

El impacto fue tal que el mismo payaso invitó a Felipe a recrear sus pasos en un video viral de Instagram y Tik Tok, donde se ve que el pequeño simplemente disfruta del cariño que recibe y continúa siendo un niño normal.

La abuela piensa demandar a internautas y al payaso

El joven Jupitercito tiempo después subió a la plataforma de Google un video explicando la actitud de la abuela de Leo y varios internautas, presuntamente insultaron a la mujer por sus comentarios hacia Felipe y el payaso. Así que, en este nuevo video, comentó que, "no deberían de faltarme al respeto por mi opinión, yo dije lo que sentía y me mandaron a ver novelas, acostarme; me insultaron de una manera muy despectiva".

"Ya dejen esto, no me insulten más, no tengo nada en contra de este niño. Soy madre y abuela, no estoy discriminando a nadie. Tengo seis hijos y cuando eran pequeños hacían cosas como este niño, pero yo como madre les enseñé a que mejor sería estudiar y hoy todos son profesionales", continuó en el comentario del video.

"Si siguen con insultos tomaré otras medidas, tengo un abogado que está actuando por todo esto. Seré una 'vieja' pero no sé defenderme de gente como ustedes", concluyó. Hasta el momento no se sabe si la mujer va a interponer una llamada acusando a los involucrados, pues fue un comentario en YouTube que desató muchas críticas, pero no hay ningún documento oficial que lo respalde.