Piloto compró pizza para 150 pasajeros afectados por emergencia que retrasó su vuelo

El piloto Scott Wardle, de la aerolínea United Airlines, es una estrella aplaudida en redes sociales por su amabilidad. El hombre se hizo viral luego de comprar 30 pizzas para alimentar a 155 pasajeros que iban en su avión y se vieron afectados por una emergencia.

Uno de los pasajeros compartió las fotos de Wardle repartiendo porciones de pizza a cada una de las personas afectadas y la manera en que esto mejoró los ánimos de aquellos que perdieron sus vuelos o llegaron tarde a sus destinos. Las imágenes se han hecho tendencia y una historia digna de compartir para los internautas.

Emergencia afectó vuelo de 155 pasajeros

Ese día Scott Wardle cubría en su avión la ruta San Francisco a Houston, en los Estados Unidos, un vuelo que dura aproximadamente cuatro horas. Llevaba 45 minutos en el aire cuando la tripulación le informa que uno de los pasajeros se desmayó.

El piloto de United Airlines decidió actuar rápido para garantizar la atención del pasajero afectado y decidió hacer un aterrizaje de emergencia en Albuquerque, Nuevo México. Aunque en el avión el hombre recibió atención de dos médicos y una enfermera, en cuanto aterrizaron un equipo de médicos estaba esperándolo para prestarle la mejor atención.

"Mi vuelo de San Francisco a Houston definitivamente no salió como lo planeé. Tuvimos un aterrizaje de emergencia en Nuevo México a las 4:00 p. m. debido a una emergencia médica con un pasajero. Oraciones por el pasajero que fue sacado de prisa por la ambulancia cuando llegamos", escribió el pasajero que compartió la historia en sus redes sociales.

Aunque en un principio parecía que todo se resolvería en cuestión de minutos y regresarían al aire para seguir el vuelo con los demás pasajeros, la persona reveló que tardaron cerca de siete horas en abordar un nuevo avión.

Piloto compró pizzas para compensar a pasajeros por la molestia

Wardle se disponía a emprender nuevamente su vuelo hacia Houston desde Albuquerque cuando se enteró que sus asistentes ya no podían acompañarlo. En diálogo con KTVB 7, el piloto contó que "me enteré que mis asistentes de vuelo habían agotado su tiempo; habían trabajado demasiadas horas. Eso significa que no podían ir conmigo en el próximo vuelo".

Esto significaba dos problemas para el profesional. Tenía que encontrar una nueva tripulación, lo que llevaría horas y causaría malestar entre los más de 150 pasajeros que lo estaban esperando.

Pensando en lo molestos y hambrientos que deberían estar los pasajeros por la situación, el piloto compró 30 pizzas que llegaron hasta al aeropuerto y se encargó él mismo de entregar a cada pasajero una porción. "Solo hice lo que tenía que hacer", agregó en la entrevista.

También contó que "tenía queso, pepperoni, algo de carne y veganas. Pusimos a todos en fila y comenzamos a preparar un bufé allí mismo, en la taquilla, para que todos comieran".

Scott Wardle, piloto de United Airlines, tuvo increíble gesto con sus pasajeros - Foto: Redes sociales

"Nuestro piloto es absolutamente increíble. Se sintió tan mal por la situación que pidió 30 pizzas de una pizzería local y las hizo entregar directamente en nuestra puerta y luego se aseguró de que los 150 pasajeros comieran antes de hacerse un plato. ¡Qué hombre tan increíble!", señaló el pasajero que compartió la historia en redes.

Scott Wardle se aseguró que sus pasajeros estuvieran 'con la barriga llena y el corazón contento' mientras él encontraba una nueva tripulación para terminar el viaje. Finalmente, a las 11:00 de la noche emprendió nuevamente el viaje con destino a Houston, llevando consigo a 150 pasajeros felices y agradecidos con su gesto de amabilidad.