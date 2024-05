Presentadora se tragó mosca en plena transmisión de un noticiero: "¡Qué profesionalismo!"

La presentadora del noticiero Boston 25 Vanessa Welch se hizo viral luego de protagonizar una curiosa situación durante una transmisión en vivo. En medio de un reporte que estaba entregando, apareció en escena una mosca y se la tragó.

La cámara que estaba enfocando a Vanessa Welch captó, por supuesto, el momento en que el insecto aparece por la parte superior de la pantalla y desciende por el rostro de la presentadora y termina dentro de la boca de ella.

La curiosa situación ocurrió en cuestión de segundos y, en ningún momento, Vanessa Welch interrumpió su labor de reportar las noticias y continuó haciéndolo de manera natural, como si nada hubiera pasado.

El video no solo se hizo viral, sino que desató múltiples comentarios por parte de los internautas.

"La forma en que simplemente se lo comió y siguió adelante 😅", "No sé por qué se tragó la mosca", "Su profesionalismo", "No es que yo piense que una araña acaba de salir de su globo ocular 😂", "Literalmente parece como si le hubiera caído encima" y "El profesionalismo habría quedado fuera de la puerta" son algunas de las reacciones que generó la particular escena protagonizada por la presentadora Vanessa Welch.

Vea aquí el video de lo ocurrido:

