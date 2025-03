Prográmese para la semana del 1 al 8 de abril de 2025 con Ditu

Llega la semana del 1 al 8 de abril de 2025 y Ditu trae una programación variada en deportes y entretenimiento. El fútbol se podrá disfrutar con el Campeonato Sudamericano Sub-17 y un amistoso de la selección Colombia Femenina. Si lo que le gusta es el baloncesto, la NBA tendrá el partidazo entre Grizzlies vs. Heat. Los amantes del golf podrán disfrutar con la final del Valero Texas Open. Y como si fuera poco, arranca el programa de imitación para niños y niñas: Yo Me Llamo Mini.

Programación:

Miércoles 2 de abril de 2025:

Conmebol Campeonato Sudamericano Sub-17: Colombia vs. Paraguay (Canal Caracol Sports, desde las 7:00 p.m.)

Colombia jugará su tercer partido en el certamen luego de los disputados ante Chile y Perú. El compromiso ante Paraguay se llevará a cabo en el estadio Jaraguay de Montería.

Los dos primeros seleccionados de cada grupo (Argentina completa los cinco equipos del Grupo A) clasifican directamente al Mundial de Catar 2025. Colombia tiene la obligación de clasificar al ser local y al no haber clasificado a los dos últimos mundiales en esta categoría.

Jueves 3 de abril de 2025:

NBA: Grizzlies de vs. Heat (Canal Caracol Sports, desde las 6:30 p.m.)

Los Heat de Miami reciben a los Grizzlies de Memphis en el Kaseya Center por la conferencia Este.

Sábado 5 de abril de 2025:

Amistoso selección Colombia femenina: Colombia vs. Japón (Canal Caracol Sports, desde las 12 de la noche

El partido de la selección Colombia femenina de mayores frente a Japón es amistoso preparativo para la Copa América de Ecuador, que se realizará del 12 de julio al 2 de agosto de 2025, y que entrega 3 cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Conmebol Campeonato Sudamericano Sub-17: Colombia vs. Argentina (Canal Caracol Sports, desde las 7:00 p.m.)

Colombia y Argentina comparten grupo y llegarán a la última fecha de la fase de grupos para definir quién clasifica directo al Mundial. En el seleccionado colombiano se destaca el llamado de jugadores como David Rodríguez, del FC Cincinnati (USA), y Ashley Trujillo Castaño, del Queens Park Rangers (ING).

Entre los nombres que sobresalen en Argentina están el de Francisco Baridó, de la Juventus de Italia.

Domingo 6 de abril de 2025:

Golf: Final del Valero Texas Open (Canal Caracol Sports, desde las 3:00 p.m.)

Sin colombianos aún confirmados se disputará el torneo de golf profesional del PGA Tour, que se juega cerca de San Antonio, Texas.

Actualmente, hay siete jugadores entre los 13 mejores del mundo que están comprometidos: Collin Morikawa (No. 4), Ludvig Åberg (No. 5), Hideki Matsuyama (No. 6), Russell Henley (No. 7), Tommy Fleetwood (No. 9), Patrick Cantlay (No. 12) y Keegan Bradley (No. 13).

Lunes 7 de abril de 2025:

Yo Me Llamo Mini

En Ditu la audiencia podrá disfrutar, al día siguiente de la transmisión, el capítulo completo que fue emitido en pantalla principal del canal Caracol TV la noche anterior a las 8:00 p.m.

Esta será una nueva etapa de Yo Me Llamo, con participantes infantiles. El programa de concurso y talento consiste en seleccionar entre 67 niños a 21 mini participantes para que sean guiados por los imitadores adultos.

Los jurados estarán acompañados por Aurelio Cheveroni, el recordado y carismático lobo de color rojo del programa Club 10, quien seguro llenará de risas a grandes y pequeños con su personalidad divertida y sus icónicas ocurrencias.