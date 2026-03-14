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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pronóstico del clima durante el fin de semana del 14 al 15 de marzo: lluvias en regiones de Colombia

Pronóstico del clima durante el fin de semana del 14 al 15 de marzo: lluvias en regiones de Colombia

Las precipitaciones más intensas se registrarían entre el viernes y el sábado en zonas de la región Andina, Pacífica y Amazonía. En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en la tarde, con temperaturas entre los 10 °C y los 20 °C.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Canva

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del 13 al 15 de marzo se registrarán lluvias en varias regiones del país, con mayor intensidad entre el viernes y el sábado, especialmente en zonas del centro y sur de la región Andina, así como en sectores de la Amazonía, la Orinoquía y la región Pacífica. De acuerdo con el pronóstico de la entidad, las precipitaciones más fuertes se presentarían principalmente durante la tarde y la noche del viernes y a lo largo del sábado en diferentes departamentos del territorio nacional.

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En el caso de Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en localidades del oriente y norte de la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre 10 °C de mínima y 19 o 20 grados centígrados como máximo, según el reporte meteorológico.

Sábado con lluvias en la región Andina y Pacífica

Para el sábado 14 de marzo, el pronóstico indica que en la región Andina podrían presentarse lluvias con acumulados medios a altos en departamentos como Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Cundinamarca, además de sectores del Eje Cafetero y Tolima.

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En la región Pacífica, las precipitaciones continuarían acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en zonas del oriente de Chocó, sur y oriente del Valle del Cauca, así como en Cauca y Nariño. En la Amazonía, se prevén lluvias en sectores de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía, mientras que en el sur de Bolívar y Córdoba, en la región Caribe, podrían registrarse precipitaciones ligeras a moderadas.

Domingo con disminución de las precipitaciones

Para el domingo 15 de marzo, el Ideam anticipa una disminución en la intensidad de las lluvias en varias regiones del país. Sin embargo, se mantendrían precipitaciones moderadas a fuertes en algunos sectores del Valle del Cauca y Nariño, en la región Pacífica.

En la región Andina podrían presentarse lluvias sectorizadas en departamentos como Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá. En la Amazonía, las precipitaciones más significativas se registrarían hacia el sur de Caquetá, Vaupés y el piedemonte amazónico, mientras que en la Orinoquía predominaría el tiempo seco, con algunas lluvias ligeras en el sur del Meta.

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