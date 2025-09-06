Se conocen causas de la muerte de Dan Rivera, cuidador de la muñeca real de Annabelle

El mundo del misterio y lo paranormal se encuentra de luto tras la repentina muerte de Dan Rivera, investigador de lo sobrenatural y custodio de la famosa muñeca Annabelle. Rivera, de 54 años, fue hallado sin vida el pasado 13 de julio en la habitación de su hotel mientras participaba en una gira paranormal por Estados Unidos, evento que incluía la exhibición de la muñeca que inspiró la saga cinematográfica El Conjuro.

La noticia generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde seguidores del fenómeno paranormal vincularon su fallecimiento con supuestas maldiciones asociadas a Annabelle.

Las autoridades aclararon que Annabelle no se encontraba en la habitación al momento del fallecimiento, y que “nada inusual o sospechoso fue observado en la escena”. La muñeca estaba resguardada en una furgoneta en el estacionamiento del hotel, como parte del protocolo de seguridad que Rivera seguía rigurosamente.



Rivera era miembro destacado de la New England Society of Psychic Research (NESPR), organización fundada por los legendarios investigadores Ed y Lorraine Warren. Durante más de una década, se dedicó a estudiar fenómenos inexplicables y a compartir su pasión por lo paranormal. Participó en programas como Most Haunted Places del Travel Channel y 28 Days Haunted para Netflix, además de liderar la gira Devils on the Run, que exhibía objetos supuestamente malditos como Annabelle.

En entrevistas previas, Rivera había relatado lo delicado que resultaba manipular la muñeca. En 2022, declaró que antes de moverla debía confesarse y recibir la bendición de un sacerdote, como medida espiritual preventiva. En una ocasión, aseguró haber sentido escalofríos y temblores tras trasladarla, lo que lo obligó a abandonar el museo esa misma noche.

La comunidad paranormal reaccionó con tristeza y respeto. Jason Hawes, protagonista de Ghost Hunters, expresó: “Hace poco el mundo perdió a un buen hombre. Dan Rivera fue un veterano del Ejército, un padre de cuatro hijos, un esposo y alguien que realmente se preocupaba por los demás. Lo más difícil ahora es ver publicaciones que culpan a su muerte de cosas como la muñeca Annabelle. Eso es simplemente repugnante”.

La NESPR también emitió un comunicado: “Dan creía realmente en compartir sus experiencias y en enseñar a la gente sobre lo paranormal. Su bondad y pasión tocaron a todos los que lo conocieron”.

Aunque su muerte ha sacado de nuevo a la luz el interés por las leyendas que rodean a Annabelle, las autoridades insisten en que no existe evidencia alguna que vincule el fallecimiento de Rivera con causas sobrenaturales.

El informe oficial del forense del condado de Adams, Francis Dutrow, confirmó que la causa de muerte fue natural, relacionada con problemas cardíacos preexistentes.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, declaró Dutrow.

Historia de la muñeca Annabelle

Annabelle es una muñeca de trapo tipo Raggedy Ann, famosa por estar supuestamente poseída por una entidad maligna. Su historia comenzó en los años 70, cuando una joven llamada Donna recibió la muñeca como regalo. Pronto, ella y su compañera de cuarto Angie notaron que la muñeca cambiaba de posición y aparecía en distintos lugares sin explicación. Un amigo, Lou, incluso reportó haber sido atacado por ella en una pesadilla vívida.

Alarmadas, las jóvenes contactaron a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes concluyeron que la muñeca no estaba poseída por un espíritu infantil, como se pensaba, sino por una presencia inhumana con intenciones demoníacas. Para contenerla, los Warren realizaron un exorcismo y la trasladaron a su Museo del Ocultismo en Connecticut, donde permanece encerrada en una vitrina de cristal bendecida y con advertencias de no tocarla.

La muñeca inspiró varias películas dentro del universo de El Conjuro, aunque en el cine se representa como una muñeca de porcelana para intensificar el terror. La Annabelle real, sin embargo, sigue siendo uno de los objetos más famosos y temidos del mundo paranormal.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias