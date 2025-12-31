En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Shakira es besada por un fan en uno de sus últimos conciertos de 2025 y así reaccionó ella

Shakira es besada por un fan en uno de sus últimos conciertos de 2025 y así reaccionó ella

La artista barranquillera ofreció sus últimas presentaciones del año en el Hard Rock Stadium, en Florida. Quien compartió el video llamó al fanático “afortunado”, pero otros piensan en lo debe soportar Shakira.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Shakira es besada por un fan en uno de sus últimos conciertos de 2025 y así reaccionó ella
AFP

