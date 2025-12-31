Shakira es besada por un fan en uno de sus últimos conciertos de 2025 y así reaccionó ella

Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron el 2025 como uno de los años más decisivos en la carrera de Shakira, que confirmó que su impacto trasciende la música y se ratifica como un fenómeno cultural, económico y generacional.

A sus 48 años, la cantante colombiana volvió a situarse en el centro del pop latino global con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria. (Lea también: Shakira culmina primera etapa de su gira y se despide de sus fans: ¿qué viene para 2026?)

El espectáculo, que comenzó en Río de Janeiro el 11 de febrero, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025 y en un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera.



El beso que un fan le dio a Shakira

La barranquillera cerró su exitosa gira mundial con tres conciertos en Hard Rock Stadium, en Florida, donde ahora reside con sus hijos Milan y Sasha.



“Estaba tan emocionada de diseñar algo más íntimo para todos ustedes, esta vez con Hard Rock Live, para poder ver cada una de sus caras y pasar una noche juntos ¡Celebrando lo increíble que ha sido 2025! ¡Volver a casa y esta es la manera perfecta de terminar un año increíble!”, escribió en sus redes sociales.



Sin embargo, en uno de esos conciertos Shakira, cuando se acercó al público, uno de los fanáticos la tomó de la cintura y le dio varios besos en la mejilla. Entretanto, otro asistente al show también la agarró de la cintura.

Ella sonrío mientras seguía cantando, luego se soltó y continuó con su espectáculo, que dura cerca de dos horas y media.

Quien compartió el video en redes llamó afortunado al fanático, pero hay quienes comentaron que no les parece “afortunado, creo que ya se pasan algunos fans, todo tiene un límite y esto ya me parece sobrepasarse”; “Pobre Shakira, por dama y respetuosa que es no hizo alarde, pero sí se le ve incómoda a la pobre”; “Eso es una falta de respeto”, dijeron algunos.

Sin embargo, otros creen que no fue abusivo y aseguran que “Shakira ya lo reconoce porque lo ha visto en más de 2 ocasiones, jajaja, DEJEN LA ENVIDIA, EL ES SUPER FAN DE ELLA Y ES INCAPAZ DE FALTARLE EL RESPETO”. Otra persona dijo que “él es dominicano, es gran fan de ella y ella desde que va a NY se ven”.

Pese a este video que se ha hecho viral, Shakira terminó de dar los tres conciertos muy agradecida, contando que “fue realmente especial dormir en su propia cama y dando gracias por un increíble 2025, que fue posible por ustedes. Gracias, mi gente, por acompañarme en estos últimos tres shows del año, con los que cerramos la primera parte de mi gira y un 2025 inolvidable”.



Premios y reconocimientos

Y es que 2025 también fue un año de celebraciones artísticas. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y conmemoró los 20 años de 'Hips Don’t Lie', uno de los temas que definió el pop global de los años 2000.

La canción vivió una reinterpretación junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, en un gesto que conectó generaciones y volvió a situar a Barranquilla como punto de partida de su identidad musical.

"Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones", dijo entonces la artista, cuyas composiciones acumulan más de 6.100 millones de reproducciones globales.

En 2025, además, se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas. (Lea también: Artistas colombianos más escuchados en el Spotify Wrapped 2025)

Fuera de los escenarios, Shakira amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1.500 puntos de venta, y cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró 2025 reafirmando una posición poco común: la de una figura que sigue marcando época sin renunciar a la memoria de su propio camino.

