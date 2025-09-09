Canciller de Venezuela cuestiona “narrativa falsa” de EE. UU.: “Vamos a seguir gobernando felices”

El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, ofreció una entrevista a la cadena CNN para hablar de la situación actual de su país con Estados Unidos, que acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y ha desplegado buques en aguas del mar Caribe para combatir a supuestos criminales que llevan droga a la nación norteamericana.

Precisamente, Estados Unidos informó sobre el ataque a una supuesta embarcación de contrabando de drogas procedente de Venezuela, una acción que, según Donald Trump, mató a 11 presuntos narcotraficantes de la pandilla Tren de Aragua, declarada organización terrorista por su gobierno. (Lea también: Nuevo mensaje de Petro sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe: habló de Trinidad y Tobago)

El presidente además advirtió a Venezuela que sus aviones serán "derribados" si representan una amenaza, luego de que cazas venezolanos sobrevolaran un buque estadounidense en el Caribe.



“Lo único que hemos visto es un video, más nada”

Sobre el ataque a la lancha, el canciller de Venezuela insistió en que los estadounidenses “mostraron un video sin clarificar muchas cosas. No está claro dónde fue, quiénes iban, si realmente ocurrió o no. Lo único que hemos visto es un video, más nada”.



Y agregó: “Hay muchos elementos que todavía no están claros: la ubicación real, el momento, la hora, el día, si fue en el Caribe o fue en el Pacífico; si fue en el Caribe, ¿en qué parte del Caribe fue? ¿Quiénes iban dentro de esa lancha? Si realmente la lancha fue atacada o no. Pero más allá de su veracidad o la verdadera circunstancia en la pudiera haber ocurrido un hecho de esos, si ocurrió, lo significativo ahí es la autoimplicación que hacen las fuerzas de EE. UU. de un delito internacional”.

Yván Gil manifestó que “es totalmente falso que el Estado venezolano o sus líderes tengan siquiera una relación mínima con el narcotráfico”.

“Se ha venido construyendo un relato dentro de Estados Unidos por el staff que rodea al presidente Trump, intentando vincularnos al narcotráfico. Me preocupa, como latinoamericano, que este sea un relato que trate de imponerse”, dijo, asegurando que “esas narrativas siempre son dañinas y siempre son peligrosas, no solo por lo que pudieran implicar en términos de destrucción en determinado punto, sino que vayamos a estar normalizando una narrativa de amenaza constante. Hoy es la narrativa falsa del narcotráfico contra Venezuela, mañana pudiera ser cualquier otra”.

Y recordó que “más de 25.000 efectivos están desplegados en la frontera con Colombia, en coordinación con el Estado colombiano, combatiendo el narcotráfico”.

Frente a la ofensiva de Estados Unidos, dijo que “después de haber llevado ocho buques a destruir un peñol, que les pregunten a ellos si eso vale la pena. Nosotros no vamos a terminar, vamos a seguir aquí, gobernando, avanzando, construyendo, felices”.



¿Venezuela está abierta al diálogo?

“Venezuela siempre está dispuesta. Eso sí, respetando nuestra dignidad, respetando nuestra soberanía, respetando los principios de la carta de Naciones Unidas. Allí nosotros nos hemos mantenido y nos vamos a mantener siempre. En 26 años de revolución ha sido siempre el mismo discurso. Siempre y cuando desde el Gobierno de los Estados Unidos haya una intención legítima, sincera, de igualdad, de respeto, de conversación con Venezuela, nosotros estamos dispuestos porque es nuestro principio de la diplomacia internacional, es nuestro principio constitucional, somos hermanos de todos los países del mundo, queremos establecer cooperación con todo el mundo, pero en condiciones de igualdad, que no hemos tolerado ni vamos a tolerar imposiciones, irrespeto, intentos de dañar nuestra soberanía”, expresó.

Según el canciller venezolano, en el régimen “no estamos apostando por el conflicto, ni queremos el conflicto. (…) Estamos negando la posibilidad de un conflicto porque estamos preparados para disuadir la posibilidad de un despliegue y tenemos una clara determinación de defender nuestro suelo patrio”.

