En vivo
Noticias Caracol
MUNDO  / Canciller de Venezuela cuestiona "narrativa falsa" de EE. UU.: "Vamos a seguir gobernando felices"

Canciller de Venezuela cuestiona “narrativa falsa” de EE. UU.: “Vamos a seguir gobernando felices”

Yván Gil Pinto manifestó que su país está dispuesto al diálogo, “pero en condiciones de igualdad, porque no hemos tolerado ni vamos a tolerar imposiciones, irrespeto, intentos de dañar nuestra soberanía”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:44 a. m.
AFP