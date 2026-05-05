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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Mauricio Gómez Amín renunció a curul y al Partido Liberal: ¿tienen que ver Petro y De la Espriella?

Mauricio Gómez Amín renunció a curul y al Partido Liberal: ¿tienen que ver Petro y De la Espriella?

“Tomo esta decisión con gratitud, serenidad y plena consciencia del momento político que vive Colombia", manifestó el senador, quien hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de may, 2026
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Mauricio Gómez Amín renunció a curul y al Partido Liberal: ¿tienen que ver Petro y De la Espriella?
Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo de la Espriella -
Colprensa

Este martes, 5 de mayo de 2026, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín renunció a su curul en el Congreso de la República y a su militancia del partido tras 12 años en las filas de esta colectividad política.

El senador, quien también es jefe de debate del candidato a la Presidencia de la extrema derecha Abelardo de la Espriella, señaló que se irá de su partido por su inconformidad porque, dijo él, el Partido Liberal ha venido colaborando con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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En la plenaria del Senado de la República, Mauricio Gómez señaló lo siguiente: “Por medio de la presente, me permito presentar mi renuncia irrevocable a mi condición de senador de la República, así como a mi militancia al Partido Liberal Colombiano”.

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Agregó el senador que “tomo esta decisión con gratitud, serenidad y plena consciencia del momento político que vive Colombia. Durante 12 años, serví al país desde el Congreso de la República, primero durante 4 años como representante a la Cámara y luego durante 8 años como senador. En todo este tiempo procuré honrar mi curul con disciplina, dedicación y respeto por la institución parlamentaria”.

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Sobre su renuncia, Gómez sostuvo que “obedece a una razón de consciencia: durante estos últimos 4 años, nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro Urrego”.

Para el senador, el apoyo al presidente Gustavo Petro no se alinea con, dijo, la “vocación republicana” del Partido Liberal. “Esa no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la posición de quienes entendemos que la política siempre debe estar al servicio de la libertad, de las instituciones y de la patria”.

Renuncia de Mauricio Gómez Amín tiene un "sentido político de fondo"

Finalmente, el senador Mauricio Gómez Amín indicó que su renuncia y a su curul en el Senado de la República “tiene un sentido político de fondo: la campaña de Abelardo de la Espriella, en la cual sirvo como jefe de debate, no es una campaña electoral más; es la expresión de un movimiento popular que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional, un movimiento con otros significados, otros propósitos y otra forma de relación con a ciudadanía. Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan de mí cada día más energía, tiempo y presencia”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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