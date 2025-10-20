Video del incómodo momento de miss Panamá en Miss Grand International tras equivocarse

El Miss Grand International 2025 llevado a cabo en MGI Hall de Bangkok y que dejó como ganadora a Emma Mary Tiglao, miss Tailandia, tuvo uno de los momentos que serán de lo más recordados en la historia de este certamen de belleza, pues la concursante miss Panamá pasó unos segundos de incomodidad luego de que el presentador del evento llamara a otra participante y ella pasara al frente pensando que la habían nombrado.

Durante la escogencia del top 22 del certamen, miss Zambia pasaba al frente tras ser llamada y el público estaba aplaudiendo. El presentador nombró a Paraguay y en medio de los gritos miss Panamá escuchó el nombre de su país y pasó al frente.

La concursante miss Canadá se sorprendió luego de que nombraran a Paraguay, pues también se confundió prensando que la habían llamado a ella. Sin embargo, no pasó al frente como sí lo hizo la participante panameña, en medio de la confusión.



Cuando miss Panamá desfiló en el escenario del Miss Grant International hubo unos segundos de silencio. Después el locutor volvió a leer el país de la concursante correcta (Paraguay).

“Les pido disculpas. Anuncio a Miss Grand Paraguay. Hay mucho ruido en este salón lleno de fans de todo el mundo”, manifestó el presentador.



¿Quién es miss Panamá en Miss Grant 2025?

Miss Panamá en el concurso Miss Grant 2025 fue Isamar Herrera, de 31 años. Según el medio *Too Magazina*, Isamar es estudiante de publicidad, empresaria y cantante.

La joven modelo habla tres idiomas: español, inglés y hebreo intermedio.

Tras el incómodo episodio, Isamar Herrera publicó a través de sus redes sociales un mensaje que le dejó la comunidad de misses conocida como Misses Divas. En el mensaje decía: “Aunque esta vez no hayas clasificado en ningún top, quiero que sepas que tu entrega, elegancia y pasión brillaron en cada paso que diste. Fuiste una reina digna, fuerte y auténtica, y diste una representación hermosa y poderosa de Panamá ante el mundo”.

Agregó la comunidad de misses a Isamar que “tu actitud, tu porte y tu compromiso hablaron más fuerte que cualquier resultado, y para quienes te seguimos, fuiste una verdadera inspiración. Gracias por llevar con tanto orgullo tu banda y por demostrar que ser reina va mucho más allá de un lugar en la competencia. Desde esta página, siempre tendrás admiración y apoyo. ¡Tu luz sigue brillando, y tu camino apenas comienza!”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias