VIDEO | Emotiva reacción de Giovanny Ayala al enterarse de liberación de su hijo: "Dios lo bendiga"

En la tarde de este martes 2 de diciembre, las autoridades anunciaron la liberación de Miguel Ayala, hijo del famoso cantante colombiano Giovanny Ayala, quien había sido secuestrado desde el pasado martes 18 de noviembre en el Cauca. La noticia la dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras se encontraba rodeado de periodistas que le preguntaban al respecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En video quedó registrado el momento exacto en que, tras una llamada, Sánchez le hace el tan esperado anuncio de la liberación de su hijo y su mánager al cantante Giovanny Ayala. "Giovanny, qué alegría escucharlo", dice el ministro al iniciar la conersación con el artista. Sánchez le relató a Ayala que tal liberación se hizo en "una ejecución impecable de los héroes de la patria", en la que no resultaron heridas ninguna de las dos víctimas.

En medio de alegría y notoria emoción, Ayala le responde con gran esperanza a Sánchez, quien opta por poner el teléfono en altavoz para permitirles a los reporteros y periodistas escuchar la respuesta de Ayala."Ministro, muy feliz de ecuchar esta noticia. (...) Dios lo bendiga a usted, a toda su familia y a la fuerza pública", agregó.



#ATENCIÓN | Revelan video del momento en que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informa al cantante Giovanny Ayala del rescate de su hijo, Miguel Ayala, quien fue secuestrado el pasado mes de noviembre.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/zLBt4VG19X — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 2, 2025

Publicidad

¿Qué se sabe sobre la liberación del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en Colombia?

El rescate del hijo de Giovanny Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, se hizo gracias a la intervención del Gaula de la Policía Nacional. Acorde con la información que se tiene hasta el momento, ambas víctimas se encontraban secuestradas en el sur del departamento del Cauca, en un punto conocido como Piedrasentada, lugar hasta el que llegaron las autoridades para llevar a cabo el respectivo operativo.

Aunque no hay muchos detalles al respecto, las autoridades informaron que ambas personas ya se encuentran siendo trasladadas hacia Popayán, en donde se les harán los correspondientes chequeos físicos. Imágenes de las autoridades que retratan los momentos posteriores al rescate han sido divulgadas en redes sociales. En ellas, se logra identificar al hijo del famoso artista de música popular y a su mánager vestidos con el debido chaleco de rescate. A ambas personas se les vio en una zona rural y refugiados bajo una estructura improvisada con palos y bolsas de basura, en donde al parecer se encontraban antes de ser rescatados.



¿Cómo y cuándo fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala en el Cauca?

El secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager se llevó a cabo el pasado martes 18 de noviembre en la vía Panamericana. Ambos transitaban la vereda de El Túnel (Piéndamo, Cauca), tras haber ofrecido un concierto en el municipio de El Tambo. Ambas personas se desplazaban en una camioneta hacia el aeropuerto de Palmira, cuando fueron abordados por cuatro personas armadas que los interceptaron.

Publicidad

Desde entonces, la familia de Ayala vivió varias semanas de intenso temor e incertidumbre, pues se desconocía el paradero de los dos sujetos retenidos ilegalmente. En su momento, Giovanny Ayala publicó un mensaje encomendándose a Dios para que su hijo regresara sano y salvo a la familia, asegurando que lo que estaba viviendo era "una situación extremadamente difícil" para la familia.

El cantante de música popular mencionó que "no es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar" y agradeció a "quienes han mostrado apoyo y empatía" con su familia. "Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender", escribió desde sus redes sociales.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO