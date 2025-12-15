J Balvin anunció gira de conciertos por Colombia: estas son las ciudades y fechas

J Balvin, uno de los mayores exponentes del género urbano en el mundo, anunció este lunes 15 de diciembre que realizará una gira de estadios en el país, llevando su show 'Ciudad Primavera' a seis ciudades más. De acuerdo con el video compartido en sus redes sociales, Balvin comentó que "lo que nació en casa, ahora es de toda Colombia. Es un amor que no se explica... se siente".



Luego de dos fechas muy exitosas en Medellín y Bogotá, el cantante paisa confirmó que las ciudades elegidas para continuar con espectáculo son Cali, el 21 de marzo del 2026 en el Pascual Guerrero; Cúcuta, el 11 de abril del otro año en el estadio General Santander; Bucaramanga será el siguiente destino el próximo 18 de abril en el Américo Montanini para posteriormente, el 1 de mayo, presentarse en Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez. Al día siguiente, el 2 de mayo, presentarse en el parque de la leyenda vallenata en Valledupar. Por último, finalizará esta gira de estadios en Cartagena, en el Olímpico Jaime Morón el 9 de mayo del 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para poder adquirir sus boletas, se anunció que la preventa estará disponible a partir del próximo viernes 19 de diciembre, desde las 10 a.m para clientes Bancolombia, por la plataforma de tuboleta.

LEA TAMBIÉN: Video | J Balvin recibió sorpresa de Valentina Ferrer y Río en Bogotá



¿Cómo fue el concierto de J Balvin en Bogotá?

El anuncio de sus nuevas presentaciones llega luego de que el pasado 13 de diciembre J Balvin celebrara su gran concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Un concierto que se extendió por casi seis horas y superó la simple presentación individual, contando con importantes invitados que ambientaron la noche junto al 'Niño de Medellín'.



El evento destacó por su impresionante despliegue técnico y la implementación de un escenario 360° y pantallas circundantes, lo que garantizó una experiencia cercana para los miles de asistentes desde cualquier punto. La producción contó con el acompañamiento constante de decenas de bailarines y el uso de fuegos artificiales a lo largo del show. La expectativa era alta, especialmente después del éxito de su concierto en Medellín, y Bogotá recibió un espectáculo de gran calidad.



La noche comenzó con un guiño a las raíces urbanas de la capital, invitando a artistas que generaron nostalgia, como Dragón y Caballero, Jiggy Drama y Blindaje 10. Un momento que trascendió lo musical se dio con la aparición de Jorge Barón, el reconocido presentador de televisión, quien recordó los inicios de Balvin en la televisión nacional y le dio la tradicional "patadita de la buena suerte".

Publicidad

Posteriormente, la tarima se llenó de figuras claves en el género urbano, como Reykon, Jory Boy y Nio García. La lista de exponentes internacionales incluyó a De La Ghetto, DJ Luian y Cosculluela. Uno de los invitados más emotivos fue Zion, a quien Balvin presentó como un "milagro de vida" tras sus recientes complicaciones de salud.

El reencuentro más esperado fue el de Nicky Jam con J Balvin, luego de varios años sin compartir escenario. Nicky Jam interpretó éxitos como 'El amante' y 'Voy a beber'. Arcángel también dejó su huella, mientras que Lenny Tavárez y Justin Quiles subieron a una fanática y le dedicaron una presentación cargada de sensualidad, lo que emocionó más al público.

Publicidad

Cerca del cierre, Feid con su característico color verde, hizo parte del concierto llegando a la presentación en una chiva rumbera. Finalmente, la gran sorpresa de la noche fue la aparición de Ed Sheeran, el artista británico, quien tiene programada una presentación en Bogotá para el año siguiente, interpretó sus temas 'Perfect' y 'Shape of You'.

Por último, J Balvin cerró el show agradeciendo a Bogotá por haberle abierto las puertas en sus inicios, cuando se presentaba en colegios de la capital, resaltando la cultura colombiana con una puesta en escena que utilizó elementos representativos de las tradiciones nacionales.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL