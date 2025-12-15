En vivo
J Balvin anunció gira de conciertos por Colombia: estas son las ciudades y fechas

Tras exitosos conciertos en Medellín y Bogotá, J Balvin confirmó una gira de estadios por seis ciudades del país entre marzo y mayo del próximo año.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
J Balvin
Foto: @jbalvin

