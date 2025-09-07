Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video | Maluma fue detenido por agentes de Tránsito en Medellín estrenando su nuevo Ferrari

Video | Maluma fue detenido por agentes de Tránsito en Medellín estrenando su nuevo Ferrari

El cantante paisa anunció con bombos y platillos su nueva y exclusiva adquisición y un día después fue requerido en las calles de Medellín mientras lo conducía.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 10:22 a. m.
El nuevo carro de Maluma supera el millón de euros -
Instagram: Maluma / Redes sociales