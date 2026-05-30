Video l Tim Payne, el futbolista viral, disputó un torneo en Colombia: vea cómo lucía en el 2011

Mucho antes de que el nombre de Tim Payne se hiciera viral con millones de menciones en redes sociales como TikTok e Instagram, el mediocampista neozelandés tuvo un capítulo fundamental de su formación deportiva en territorio suramericano. En el año 2011, Colombia fue la sede de la XVIII edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, un evento que se desarrolló entre el 29 de julio y el 20 de agosto, y que sirvió como vitrina para un joven Payne que apenas comenzaba su carrera en las selecciones juveniles.

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Con tan solo 17 años, Payne formó parte de la delegación de Nueva Zelanda que se estableció en la ciudad de Cali, específicamente en el Grupo B del torneo. Durante ese periodo, el hoy futbolista viral no solo compitió en los estadios, sino que vivió de cerca la cultura local, dejando recuerdos que hoy, quince años después, cobran una relevancia inesperada debido a su repentina fama mediática.

La estancia en Cali: entrenamientos y vida cotidiana

La presencia de Payne en Colombia fue recordada gracias a Mauricio Jaramillo Mutis, periodista de Telemundo, quien habló a través de sus plataformas digitales cómo fue el día a día del jugador en la capital del Valle del Cauca, destacando la sencillez de un deportista que en ese momento era un completo desconocido para el gran público.



Según los relatos de Jaramillo, el equipo neozelandés se hospedó en el Hotel Intercontinental de Cali y realizó sus jornadas de preparación en la sede deportiva del América de Cali. La cotidianidad del mediocampista incluía visitas a lugares emblemáticos de la ciudad, como el centro comercial Chipichape, donde compartía tardes libres junto a sus compañeros de equipo.

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Sobre esta experiencia, Jaramillo Mutis expresó en sus redes sociales: “Historias LOCAS que nos deja el fútbol. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con @timpayne__ en la Copa Mundial de La @fifa Sub-20 Colombia 2011”. El comunicador también resaltó que el jugador estuvo presente en todos los encuentros disputados en el estadio Pascual Guerrero, consolidando su vínculo con la afición caleña de la época.

De promesa juvenil a veterano mundialista

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El año 2011 fue intenso para Tim Payne, ya que no solo participó en el Mundial Sub-20 de Colombia, sino que también representó a su país en la Copa Mundial Sub-17 celebrada en México. Estos torneos fueron los cimientos de una carrera que lo ha llevado a ser un referente de su selección y a militar actualmente en el Wellington Phoenix F. C. de la liga australiana (A-League).

El contraste entre su imagen actual, a los 32 años, y la de aquel adolescente que recorría las canchas de Cali, ha generado un gran impacto en sus nuevos seguidores. Jaramillo Mutis enfatizó este cambio al señalar que: “RECORDAR ES VIVIR!!! @timpayne__ se paseó las calles y las canchas de Cali en 2011. Con apenas 17 años, el jugador más famoso del momento, vistió la camiseta de @newzealandfootball”. Ahora, Payne busca ahora su consagración absoluta en el Mundial de 2026.

El experimento social que cambió la vida de Tim Payne

La viralidad de Payne no fue producto de un rendimiento deportivo excepcional en la última semana, sino de un experimento social liderado por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "Elscarso". El 26 de mayo de 2026, Scarsini propuso a su audiencia un reto: “¿Y si hacemos protagonista del Mundial 2026 al futbolista menos conocido?”.

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La elección recayó en Payne, quien en ese momento contaba con apenas 4.715 seguidores en Instagram. En menos de 72 horas, la cifra se disparó a casi 3 millones de seguidores, transformando al mediocampista en una celebridad digital instantánea. El propio jugador, abrumado por la situación, se comunicó con el influencer para expresar su gratitud: “Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor. Gracias, hermano”.

Preparación para el Mundial 2026

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Con la atención del mundo puesta sobre él, Payne se prepara para debutar en el Mundial 2026 en el Grupo G, donde Nueva Zelanda enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica. El jugador ha intentado conectar con su nueva base de fans latinoamericanos, incluso enviando mensajes en español.

En un video Payne manifestó: “Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español. Sigo Practicando en Duolingo”. Posteriormente, agradeció la oportunidad de representar a su país y el cariño recibido desde todas partes del mundo, especialmente tras las locas 48 horas que cambiaron su vida para siempre.