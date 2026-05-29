¿Quién es Tim Payne y por qué se volvió un fenómeno en las redes sociales a días del Mundial 2026?

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial 2026 al futbolista menos conocido?”: esa fue la premisa que dio el influencer argentino Valen Scarsini el pasado 26 de mayo y que en tan solo horas estalló las redes sociales a nivel internacional. El creador de contenido conocido como Elscarso publicó un video a través de sus redes sociales pidiéndoles a sus seguidores que popularizaran la cuenta de Instagram de Tim Payne, un jugador de fútbol de la selección de Nueva Zelanda, quien nunca se esperó la locura mediática en la que se convirtió en solo 72 horas.



No es la primera vez que Valen Scarsini realiza este tipo de actividades, pues el influencer suele popularizar a través de las redes sociales equipos de fútbol y jugadores poco conocidos en el mundo.



¿Dónde juega Tim Payne?

A pocos días del Mundial 2026, el creador de contenido buscó el perfil de Instagram de cada jugador de fútbol que participará del campeonato del mundo y en su análisis dio con el grupo G, conformado por las selecciones de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En esta última selección juega el mediocampista Tim Payne, de 32 años, quien actualmente hace parte del club Wellington Phoenix F. C. de la liga australiana A-League y quien hasta el 26 de mayo tenía tan solo 4.715 seguidores en Instagram y en sus publicaciones no superaba los 280 likes.

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“Lo de Tim Payne se salió de control”

Un día después de publicar el primer video todo exploto. “Lo de Tim Payne se salió de control”, dijo Elscarso, quien se sorprendió porque en tan solo 24 horas las redes sociales del jugador superaban los 122.000 likes y su número se seguidores llegó a 250.000.

La primera reacción de Tim Payne al ver que su celular estaba estallando de notificaciones fue mirar la causa, y al enterarse que dicha causa estaba a más de 10.000 kilómetros de distancia, lo primero que hizo fue escribirle a Valen Scarsini. “Me preguntaba por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo. Agradezco el amor. Gracias, hermano”, le escribió el jugador neozelandés al creador de contenido argentino.



Tim Payne hablando español

Al día siguiente, el 28 de mayo, Tim Payne superó los 2 millones de seguidores de Instagram y envió un mensaje en español para sus millones de fans en Latinoamérica que desde ahora lo tienen como ídolo: “Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español. Sigo Practicando en Duolingo”. Después, en inglés, Tim dijo que “solo quería decir ‘muchas gracias’, primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio el amor de ustedes en todas partes del mundo. Muchas gracias”.



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El caso de Tim Payne ha generado reacciones de todo tipo en torno a cómo un simple experimento puede convertir a las redes sociales en herramientas poderosas y algo o alguien desconocido pasa a ser un fenómeno social.

Ahora, los millones de seguidores de Tim Payne esperan con ansias ver al mediocampista disputar el Mundial 2026 y, por qué no, marcar un gol, el cual, por supuesto, se volvería viral de inmediato.



¿Cuándo juega Tim Payne con Nueva Zelanda en el Mundial?

El primer partido de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 será contra la selección de Irán, a las 8:00 de la noche (hora Colombia), el 15 de junio. El segundo juego que dispute el combinado oceánico será contra Egipto el 21 de junio a las 8:00 de la noche (hora Colombia) y el tercer partido de fase de grupos los jugará contra Bélgica a las 10:00 de la noche (hora Colombia) el 26 de junio.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias