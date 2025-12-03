VIDEO| Así fue la presentación del padre Guilherme en Bogotá con música electrónica y mensaje de fe

Bogotá fue escenario de uno de los eventos musicales más curiosos el pasado viernes 28 de noviembre, cuando se presentó el sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el padre Guilherme, un hombre que ha sabido combinar su vocación religiosa con su talento en las consolas, utilizando la música electrónica como un vehículo para la espiritualidad y la conexión con el público juvenil.



La fiesta se llevó a cabo en el Centro de Eventos Montevideo, en Puente Aranda. Este evento logró agotar sus entradas, demostrando que Bogotá se ha posicionado en un punto de referencia para la llegada de artistas internacionales y la celebración de grandes conciertos, como lo fue la presentación de Dua Lipa el mismo día.



¿Cómo fue la presentación del padre Guilherme en Bogotá?

El evento inició a las 7:00 p.m y se prolongó hasta las 3:00 a.m del sábado 29 de noviembre. El acto principal, a cargo del padre Guilherme, tuvo lugar en la madrugada, con el sacerdote tomando las consolas desde las 12:30 a.m hasta las 2:30 a.m. En los videos compartidos en redes sociales por el sacerdote, se ve cómo se vivió la experiencia en el recinto, además de compartir parte de su puesta en escena, que mezcla los ritmos electrónicos con mensajes positivos y de fe.

Para este evento, se contó con la participación de otros artistas, entre ellos Jay Klash, Alejandra Rosales, Aimme, Pao Calderón, Asuizer, Mulatto y Ceon. Un momento destacado que no se dejó pasar por varios usuarios en redes sociales, fue la llegada del cantante barranquillero Beéle a la presentación del padre Guilherme. El artista urbano, reconocido por éxitos como 'La Plena' y 'no tiene sentido', tuvo la posibilidad de encontrarse minutos antes de que el sacerdote comenzara su toque. Un video capturó el momento en que el reguetonero le expresó al sacerdote: “¡Gracias padre, Dios me lo bendiga, que le vaya increíble, me lo voy a disfrutar como nunca. Soy admirador pa’ que sepa, disfrútelo, muchas gracias".

¿Quién es el padre Guilherme?

Guilherme Peixoto es originario del municipio de Guimaraes, en Praga, Portugal. Su interés por la música electrónica surgió en su juventud, antes de entrar al seminario. Tras su ordenación sacerdotal, incorporó esta pasión a su labor pastoral, organizando inicialmente eventos modestos para su parroquia.



La notoriedad mundial del padre Guilherme se disparó después de su presentación durante la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, donde se dirigió a cientos de miles de jóvenes, combinando el techno con la difusión de mensajes de fe. Su enfoque pastoral busca deliberadamente conectar con las masas juveniles a través de un lenguaje musical contemporáneo, un método que desafía los estereotipos tradicionales sobre la vida religiosa.



Durante su presentación en la capital colombiana, el padre Guilherme aprovechó la oportunidad para promocionar parte de su nuevo sencillo, ‘Queremos la paz’, cuyo lanzamiento está programado para el 1 de enero de 2026. El mensaje de su set en Bogotá incluyó una clara referencia a esta obra: “Bogotá, Colombia, música electrónica, fe y hoy y siempre: Queremos la paz”, compartió el sacerdote en su cuenta de Instagram.

La respuesta del público en redes sociales reflejó el impacto positivo del evento, ya que se puede leer en la publicación algunos mensajes como: "Siga mezclando para la honra y gloria de nuestro Señor", "me encanta, ¡Qué talento padre!", "lo amo, estuvo increíble, maravillosa experiencia", "poder bailar tu música con mi familia fue extraordinario y el mensaje que nos dejaste hermoso", incluso, se leen algunos comentarios de personas que les gustaría un regreso del religioso para poder asistir a su presentación.

