Yeison Jiménez fue atendido de emergencia por descompensación tras concierto en Bogotá

El final de noviembre estuvo bastante agitado para Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más queridos y conocidos por el público en todo Colombia. Por ese motivo, el artista tuvo dos presentaciones el mismo día para celebrar la llegada de diciembre; sin embargo, esta exigencia física le pasó factura en su salud.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Todo ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando el cantante tenía programadas presentaciones tanto en Bogotá como en Soacha, con tan solo unas horas de diferencia. Jiménez hacía parte del cartel de Megaland, celebrado en El Campín en Bogotá, y del Super Concierto de Soacha, en el estadio Luis Carlos Galán el mismo día.



¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez regresó al Campín luego de algunos meses de su exitoso concierto en el mismo escenario, esta vez como parte del cartel de artistas de Megaland. El intérprete de 'Aventurero' cumplió a cabalidad con su presentación, interpretando sus grandes éxitos y emocionando a los miles de asistentes al concierto. Pocos se imaginaron que, justo cuando el show terminó, el cantante fue trasladado a una ambulancia detrás del escenario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según reveló el programa Lo Sé Todo, el cantante sufrió una descompensación en cuanto terminó su presentación. Por fortuna, un equipo médico lo atendió de inmediato en una ambulancia en El Campín. Aunque hubo preocupación por el cantante, reaccionó bien a los medicamentos y atención, lo que le permitió recuperarse rápidamente.

Horas más tarde, Yeison Jiménez llegó al estadio Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha para cerrar el Super Concierto en el que también se presentaron sus colegas Ciro Quiñónez, El Charrito Negro y Andrés Franco.



A través de sus redes sociales, el artista de 34 años registró con algunos videos lo que fueron sus dos presentaciones en ambos estadios. Lo que se pudo observar es que en su show en Soacha, incluso después de su descompensación, Jiménez le cumplió al público y les entregó la misma energía para terminar el día. Por ahora, el cantante no se ha pronunciado al respecto de su salud.



Sobre la salud de Yeison Jiménez

A inicios de este año, el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, reveló que fue diagnosticado con una condición que afecta sus ojos. Se trata de una condición llamada queratocono, la cual genera el adelgazamiento progresivo de la córnea y lo hace mucho más sensible a las luces fuertes.



Yeison Jiménez detalló que debido a su trabajo en el escenario, bajo muchas luces, y su paso por algunos programas de televisión, este problema ha ido avanzando bastante. "La luz me entra mucho más fuerte que a las personas normales al cerebro", indicó y agregó que la única solución es una cirugía que deberá realizarse próximamente.

Publicidad

"A los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma", explicó Yeison Jiménez. Se sabe que el cantante ha estado siguiendo los consejos médicos para cuidarse de esta condición y no dejar que avance a un panorama mucho más grave que afecte su trabajo del día a día como artista. Motivo por el que se le ha visto utilizando mucho gafas de sol, incluso en lugares cerrado.

Según el portal, MayoClinic, el queratocono "comienza a afectar a personas que están entre el final de su adolescencia y sus treinta años. La afección puede progresar lentamente durante 10 años o más". Agregaron que los síntomas de esta condición pueden variar con el paso de los años, pero principalmente están relacionados con una visión borrosa o distorsionada, mayor sensibilidad a la luz brillante o al resplandor.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL