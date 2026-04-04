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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Caso talio: abogado de víctimas hace solicitud especial a la Fiscalía sobre Zulma Guzmán

Caso talio: abogado de víctimas hace solicitud especial a la Fiscalía sobre Zulma Guzmán

A pocos días de cumplirse un año de la muerte de dos menores de edad envenenadas con talio en Bogotá, se han reportado también demoras en proceso de extradición de la señalada.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Caso talio: las razones por las que la Fiscalía califica a Zulma Guzmán como asesina serial
Caso talio: las razones por las que la Fiscalía califica a Zulma Guzmán como asesina serial
Fotos: Freepik y archivo

Zulma Guzmán, principal señalada por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá y por la intoxicación de otras personas, se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido, mientras autoridades de Colombia adelantan investigaciones sobre este y algunos casos relacionados con intoxicaciones por el mismo metal.

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Recientemente, el abogado de la familia de una de víctimas mortales, Fabio Humar, solicitó a la Fiscalía una urgente imputación de cargos, de manera virtual, contra Zulma Guzmán, quien fue buscada por la justicia en varios países hasta que la hallaron, en diciembre de 2025, en el río Támesis, en Londres, al que se habría lanzado intentando huir de las autoridades. Es investigada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.

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De acuerdo con lo dicho por el abogado penalista, los trámites para la extradición de la señalada podrían demorarse hasta un año más. De hecho, una de las principales exigencias de las autoridades británicas para iniciar este proceso no se ha cumplido. Se trata de una inspección internacional en la cárcel El Buen Pastor para verificar si Colombia ofrece condiciones adecuadas para recluir a Zulma Guzmán Castro. Aunque debía realizarse el 30 de marzo, no se llevó a cabo.

El Ministerio de Justicia le confirmó a Colprensa que la fecha fue propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pero que la comisión internacional no oficializó su respuesta, por lo que la visita queda a la espera de que sean ellos quienes definan una nueva fecha.

"Si por alguna razón concluye que el sistema judicial y el sistema penitenciario colombiano no dan las condiciones de garantía del debido proceso, podría perfectamente no aprobar la extradición", advirtió el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. La decisión final, precisó el ministro, recae en el poder judicial británico, sin posibilidad de intervención del Estado colombiano.

Zulma Guzmán, ¿asesina serial?

Mientras se surten los procesos respectivos para la extradición de Zulma Guzmán, las investigaciones en Colombia han revelado detalles por los que la empresaria ha sido catalogada como una presunta asesina serial. Esto porque la Fiscalía tiene evidencias de que otras dos mujeres allegadas a la señalada habrían sido envenenadas de la misma forma, demostrando un comportamiento sistemático. Entre las afectadas está Elvira Restrepo, cuñada de la mujer.

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Sobre Restrepo se sabe que la intoxicación ocurrió en enero de 2025, cuando la mujer recibió un paquete de chocolates en su casa, que estaría envenenado con talio y, por ello, fue llevada a la Fundación Santa Fe tras presentar complicaciones de salud. Luego, tuvo que recibir tratamiento especializado en Estados Unidos.

En el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, el doctor Camilo Uribe explicó que el talio es un elemento químico inodoro e insaboro difícil de eliminar del cuerpo debido a que se adhiere al tejido graso.

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