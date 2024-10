Bogotano murió buscando el sueño americano: la promesa inclumplida de un "pronto nos vamos a ver"

Detrás de la ilusión del sueño americano, miles de personas lo arriesgan todo en busca de una vida mejor. Sin embargo, en mayo de 2022, más de 19 mil colombianos fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos. Para entonces, Colombia se había convertido en el quinto país con más migrantes indocumentados hacia ese destino. Los Informantes conoció el testimonio de una familia que perdió a su ser querido, cuya vida e ilusiones acabaron en el desierto.

“El sueño de nosotros era que él estuviera en Estados Unidos, pudiera llevarse a sus hijos y poderles ofrecer un mejor futuro para ellos. Él siempre pensaba era en ellos, hasta el último momento dijo 'que todo lo que él hacía, lo hacía por sus hijos y por mí'”, afirmó su esposa, Karen Sánchez.

A Juan Carlos Rivera, el sueño americano le costó la vida y a su familia, un dolor inigualable. Este bogotano partió con la ilusión de mejorar la vida de sus seres queridos, pero murió en el intento.

“Le dijo a la mamá ‘allá la espero’ y a mí me cogió, me abrazo y me dijo ‘ya pronto nos vamos a ver”, afirmó.

Karen Sánchez quedó sola con sus dos pequeños hijos, uno de 3 años y la otra de 9. Lo más difícil ha sido hacerles entender que su padre no volverá a verlos. Su sufrimiento sigue latente.

El inicio de una pesadilla

Debido a la pandemia, su situación económica se complicó tanto que tuvieron que cerrar su negocio. Ante las escasas oportunidades laborales, Juan Carlos decidió cruzar la frontera.

“En ese momento se me ocurrió preguntarle si había pensado en la idea de irse del país. Él me dijo que sí, y ahí comenzó todo”, mencionó Jhon Escudero, el hermano de Juan Carlos, quien aún recuerda ese día en que empezaron a planear el viaje.

No solo se ilusionó con la idea de que alguien lo iba ayudar, sino que conoció el testimonio de personas y amigos que lograron cruzar la frontera sin ningún inconveniente.

“La idea era casarnos allá. Nos comprometimos acá y nos pusimos las argollas y dijimos ‘allá nos vamos a casar, en San José, California’”, recordó Karen Sánchez, en medio de lágrimas.

Cuando Juan Carlos partió rumbo a Cancún, se despidió de su esposa con la esperanza de reencontrarse pronto. Su familia seguía sus pasos a través de mensajes, audios y fotografías que él les enviaba. Todo parecía indicar que sería un éxito. Él estaba convencido de lograr ese sueño americano.

Las fotografías y mensajes de voz que Juan Carlos enviaba constantemente a su familia. Los Informantes

Lleno de miedo e incertidumbre, caminó 100 metros por el desierto con la intención de entregarse a las autoridades migratorias para iniciar un proceso de asilo en EE.UU. Durante tres días, su familia no recibió noticias de él y una llamada telefónica acabó con el sueño: Juan Carlos fue hallado muerto junto al muro fronterizo.

“No le hicieron necropsia ni ningún estudio que determinara el motivo de la muerte”, comentó el hermano de la víctima, quien mencionó que a la familia le indicaron que Juan Carlos murió al intentar saltar el muro. Una versión que ellos no creyeron por el estado en que fue encontrado el cadáver.

“Hay días en los que yo me levanto y digo ‘yo era la mujer de él. Yo lo hubiera apoyado desde acá. No lo hubiera dejado ir’. Le hubiera dicho ‘amor, simplemente luchemos acá juntos, no te me vayas a ir’”, concluyó Karen Sánchez.

Ese 23 de febrero de 2022, la familia quedó destrozada por la muerte de Juan Carlos, tan solo una de las tantas personas que a diario intentan cruzar sin papeles a Estados Unidos, aún enfrentándose a los peligros que esto conlleva.