En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Falleció actriz que durante décadas interpretó a un emblemático personaje de Los Simpson

Falleció actriz que durante décadas interpretó a un emblemático personaje de Los Simpson

Durante 33 temporadas, su interpretación marcó a generaciones al convertirse en la voz de Marge Simpson, la madre de la familia amarilla más querida por el público.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Falleció actriz que durante décadas interpretó a un emblemático personaje de Los Simpson
Por 30 años le dio voz a Marge en su versión francesa -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad