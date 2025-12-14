Falleció actriz que durante décadas interpretó a un emblemático personaje de Los Simpson

El mundo del entretenimiento y la animación está de luto tras conocerse el fallecimiento de Béatrice Picard, la actriz que durante más de tres décadas le dio voz a Marge Simpson en la versión francesa de la emblemática serie Los Simpson. La intérprete murió el pasado 9 de diciembre, a los 96 años, dejando un legado artístico que marcó profundamente a la cultura francocanadiense y a generaciones de espectadores.



La noticia fue confirmada por sus hijos, François, Stéphane, Sylvain y Frédéric, quienes compartieron un emotivo mensaje a través de la cuenta de Instagram del Théâtre Duceppe de Montreal en el que anunciaron la partida de su madre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“La familia de Béatrice Picard nos contactó para compartir este mensaje con el público. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra madre, Béatrice, esta mañana, 9 de diciembre, a los 96 años", se lee al principio de la publicación.

En su comunicado destacaron no solo su extensa trayectoria profesional, sino también destacaron su vida familiar. "A lo largo de su vida, Béatrice equilibró hábilmente su vida familiar con su pasión por las artes escénicas y las causas que la apasionaban".



Asimismo, subrayaron el profundo cariño que Béatrice Picard siempre tuvo por su público, al que, según expresaron, recordó con afecto incluso en sus últimos momentos: "Nos pareció natural compartir esta noticia con sus amigos, sus colegas de la comunidad artística y, sobre todo, con su público, por quien pensó hasta el final".



Además, el Teatro Duceppe, escenario con una amplia presencia mediática según reportaron medios locales, aprovechó el momento para emitir un mensaje de condolencia y homenaje. “Todo el equipo de Duceppe se une a la familia de Béatrice para rendir homenaje a esta mujer extraordinaria que conmovió a tantos de nuestros espectadores”, señaló la institución en un comunicado.

Publicidad

En el mensaje, el teatro destacó que Béatrice Picard dejó una huella imborrable en la historia cultural. La describieron como una mujer rebosante de entusiasmo, vibrante y genuina, feminista comprometida desde sus inicios y movida por una pasión inquebrantable, cualidades con las que logró cautivar al público quebequense tanto por su talento como por su personalidad.

¿Quién fue Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson?

Aunque para una parte del público su nombre quedó asociado para siempre a Los Simpson, Béatrice Picard fue mucho más que la inconfundible voz de Marge en francés. Se trató de una de las figuras más influyentes y longevas del panorama cultural de Quebec, con una trayectoria artística que se extendió por más de siete décadas y dejó una huella profunda en el teatro, la televisión, el cine y el doblaje.

Publicidad

Nacida como Marie-Thérèse Béatrice Picard el 3 de julio de 1929 en Montreal, la actriz se formó en la École nationale de théâtre y fue parte de las primeras grandes compañías teatrales de Quebec. A lo largo de su carrera participó en más de 200 obras de teatro, actuó en alrededor de 50 series de televisión y tuvo presencia constante en producciones cinematográficas, convirtiéndose en un referente indiscutible de las artes escénicas en la región.

Su relación con el Teatro Duceppe fue especialmente significativa. Allí participó en 41 producciones, desde1976 hasta sus recordadas interpretaciones en 2017. Su última actuación en ese escenario fue reconocida con el Premio Duceppe a la interpretación femenina, galardón que posteriormente llevaría su nombre, en honor a su legado artístico.

Picard también fue una figura clave en los inicios de la televisión quebequense. Participó en más de 60 telenovelas y series emblemáticas. Su versatilidad le permitió transitar con naturalidad entre papeles cómicos y dramáticos, ganándose el reconocimiento de la crítica y del público.

No obstante, su proyección internacional llegó gracias al doblaje. Durante 30 años y 33 temporadas, Béatrice Picard fue la voz de Marge Simpson en la versión franco-canadiense de la serie. Su interpretación logró conservar la esencia del personaje original, pero adaptándola con sensibilidad al público francófono, lo que permitió que Marge se consolidara como una figura entrañable también fuera del mundo angloparlante.

Publicidad

En el cine, dejó actuaciones memorables en películas como Le Nèg’ de Robert Morin, Ma tante Aline de Gabriel Pelletier y el cortometraje Marguerite, dirigido por Marianne Farley y nominado al Óscar en 2019. Por este último trabajo recibió elogios de la crítica internacional y premios a mejor actriz en festivales de Tokio y Vancouver.

Su aporte a la cultura fue reconocido oficialmente en varias ocasiones. En 1988 fue nombrada Miembro de la Orden de Canadá y, en 2012, Oficial de la Orden Nacional de Quebec. Además, recibió la Medalla del Jubileo de Oro y la Medalla del Jubileo de Diamante de la reina Isabel II, distinciones que honraron su impacto y servicio a la sociedad.

Publicidad

Lejos de retirarse, Béatrice Picard se mantuvo activa hasta una edad avanzada. Su último trabajo fue en 2023, con la producción Fronteras, confirmando su compromiso inquebrantable con la actuación. Más allá de los escenarios, también participó en juntas directivas culturales y compartió su visión de vida en su biografía publicada en 2018.

Ahora, su legado permanece vivo en los escenarios, en la pantalla y especialmente en la memoria de quienes encontraron en su trabajo una fuente constante de diversión, identidad cultural y amor por las artes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRÁN

NOTICIAS CARACOL