Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo Los Informantes: ‘Un pleito de padre y madre’, ‘El tarimazo’ y ‘Una travesía en el Vichada’

Capítulo Los Informantes: ‘Un pleito de padre y madre’, ‘El tarimazo’ y ‘Una travesía en el Vichada’

En Los Informantes, el testimonio del único recluso solicitado en extradición por una denuncia de violencia intrafamiliar; el detrás de cámaras del ‘tarimazo’ y una aventura diaria de niños que cruzan el Orinoco para llegar a clase.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 07, 2025 08:34 p. m.
