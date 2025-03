Hermana de Pablo Escobar revela detalles que contradicen la versión del tanatólogo sobre su muerte

La muerte del narcotraficante Pablo Escobar sigue siendo, más de 30 años después, un tema de debate, rodeado de numerosas incógnitas sobre las verdaderas circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Aunque la versión oficial sostiene que fue abatido por el Boque de Búsqueda en un tejado de una casa en Medellín , algunos sostienen que pudo haberse quitado la vida para evitar ser capturado. Así también lo sostiene su hermana menor, Alba Marina Gaviria.

Testimonio de la hermana de Pablo Escobar

Para Alba Marina Gaviria, su hermano sigue siendo un ídolo. Aunque reconoce que “no era un santo”, afirmó que marcó profundamente su vida y lo recuerda como una figura fundamental dentro de su entorno familiar.

Un equipo de Los Informantes habló con ella y reveló detalles desconocidos sobre la vida y la muerte del jefe del Cartel de Medellín.

“¿Con qué cara iba yo a recriminar a mi hermano, si yo había disfrutado de los viajes y tantas cosas? Cuando uno acepta a un hermano que está metido en la mafia, sabe qué puede pasar. Y si uno acepta ese reto, tiene que asumir las consecuencias”, contó Alba Marina Gaviria en 2018.

Alba Marina Gaviria reveló detalles sobre la muerte de su hermano Pablo Escobar. Los Informantes

A pesar de llevar la carga de su apellido, ya que Pablo Escobar no solo fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia, sino también uno de los delincuentes más buscados del mundo, Alba Marina Gaviria ha intentado mostrar la otra cara de la historia.

“Yo pensaba que, si a Pablo lo habían matado por mí, yo me mató también”, reveló la hermana del narcotraficante, expresando su indignación al ver cómo muchos celebraban su muerte, sin considerar el dolor de su familia.

Versión de la muerte de Pablo Escobar

Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, tras ser abatido durante un operativo en Medellín. Sin embargo, existe otra teoría que sostiene que el narcotraficante en realidad se quitó la vida ese día, versión que defiende su hermana Alba Marina Gaviria.

“Yo una vez le dije a Pablo: ‘A vos te persiguen con bombas y metralletas, ¿y vos con esa pistolita?’. Y me dijo: ‘Es que usted no sabe para qué es esta pistola”, aseguró la hermana de Pablo Escobar a Los Informantes.

La descripción de las heridas en la necropsia del narcotraficante reveló que una bala entró cerca de la oreja derecha y salió por debajo de la oreja izquierda.

“El uno dice ‘yo maté a Pablo’, otro también dice ‘yo maté a Pablo’, y resulta que nadie mató a Pablo. Pablo se mató”, enfatizó Alba Marina.

A pesar de que Pablo Escobar era perseguido por el Bloque de Búsqueda, el DAS, la DEA, Los Pepes e incluso el Cartel de Cali, su hermana siempre conseguía dar con él, sin importar los riesgos.

“Después de que Pablo murió, yo recorrí cada una de las caletas en donde él había estado y recogí algunas cosas, entre ellas, recogí la barba con la que él se disfrazaba, él siempre compraba en par las camisetas y tengo la misma camiseta con la que él murió”, dijo.

Alba Marina aseguró que no se avergüenza del pasado de su familia e incluso admitió que, en los primeros años de delincuencia de su hermano, llegó a convertirse en una de sus mayores aliadas.

La versión del tanatólogo que preparó el cadáver

Aún hoy, la muerte de Pablo Escobar sigue siendo un misterio. No obstante, el tanatólogo que preparó el cuerpo del narcotraficante reveló detalles sobre lo que fueron las últimas horas del cadáver antes del entierro.

"Cuando lo estaba maquillando, le aplicaba polvo, y en ese momento pensé: ‘Increíble, le estoy tocando la cara al hombre más buscado del mundo, al que nadie se atrevía a contrariar ni a tocar. Yo creo que solo su mujer o su niña le tocaba la cara”, relató Omar Carmona, el responsable de dejar el cuerpo del capo listo para su velación.

A pesar de que el tanatólogo pidió llevarse el cadáver a la funeraria para prepararlo, se lo impidieron. “Ahí comenzaron mis 24 horas con Pablo Escobar muerto, lo primero que vi fue mucha Policía, hombres de civil armados y vi dos cuerpos, uno de ellos era el de ‘Limón’, el escolta de Pablo y el mismo Escobar... lo primero que hice fue corroborar que sí fuera él”, recordó.

Por órdenes de la madre de Pablo Escobar, Omar Carmona recibió el encargo de preparar el cuerpo del mismísimo capo, en ese momento el hombre más buscado del mundo. “Lo poquito que le pude hacer fue taponar sus heridas con algodón, maquillarlo, peinarlo”, señaló.

Desde entonces, ante la constante pregunta de si Escobar realmente se quitó la vida o fue abatido por las autoridades, el tanatólogo expresó que, al analizar el cuerpo, según él, “sin ser experto en criminalística o balística”, todo se trata de una leyenda urbana que ha alimentado el misterio en torno a su muerte.

"Cuando hay un tiro a quemarropa queda algo que se llama el tatuaje, el polvorín. Y Pablo no tenía eso”, mencionó y subrayó que "yo me doy un tiro, pero no me doy dos en la cabeza; uno en el oído y otro en el temporal, no me los doy".

Décadas después, la muerte de Pablo Escobar sigue alimentando el imaginario colectivo. Para algunos, fue un golpe certero del Estado; para otros, un acto de desesperación del propio capo al verse acorralado. Las versiones contradictorias de testigos, familiares y autoridades han convertido su fallecimiento en un debate sin fin.

Lo cierto es que, más allá de su muerte, su figura sigue generando controversia y evocando el profundo dolor de un país que aún carga con las cicatrices del miedo, la violencia y el sufrimiento que dejó a su paso en Colombia y el mundo.