Cristian Montenegro, el hombre con familia de trapo, volvió con su ex: "Natalia no cela para nada"

Cristian Montenegro se convirtió en un personaje conocido en las redes sociales por haber compartido, con emoción, su relación con una muñeca de trapo a la cual nombró Natalia . Aunque todo aprecia ir viento en popa para la "pareja", el bogotano sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que se daría una oportunidad con su ex, una mujer de carne y hueso.

En un video publicado a finales de diciembre de 2024, Cristian Montenegro mostró en redes sociales cómo disfrutaba de un momento al lado de su "familia de trapo" y quien dice ser su expareja. En ocasiones anteriores, muchos incluso habían resaltado que la muñeca Natalia tenía un gran parecido a la antigua novia del hombre, por lo cual se les hizo particular que decidiera compartir con ellas en un mismo espacio.

Extraño o no, el video ha logrado obtener millones de visualizaciones en redes, poniendo de nuevo la lupa sobre este particular caso.

¿Quién es a ex de Cristian Montenegro?

Karen, la expareja de Cristian Montenegro, le contó al creador de contenido IguanaTV que mantuvo una relación entre 2015 y 2020 con el hombre que hoy tiene una novia de trapo. Aseguró que decidió terminar su vínculo porque notó que él quería tener una familia.

"Yo vi algo raro en él y decidí alejarme", señaló Karen, quien pese a esto, comentó que Montenegro es caballeroso, atento y bien portado. Además, en una picante confesión, lo calificó como un 10 en la intimidad.

Parece que el hecho de que Cristian construyera su propio núcleo familiar de trapo no molestó a su ex, quien admitió que, de corazón, sentía que lo necesitaba de nuevo en su vida. Con un apasionado beso y con Natalia al lado, el hombre le volvió a proponer que fueran novios a Karen.

¿Qué pasará con la muñeca de trapo?

Quienes han seguido la historia de Cristian Montenegro no tardaron en comenzar a preguntar qué pasaría con Natalia, su novia de trapo, después de que el hombre anunciara su reconciliación con su expareja de carne y hueso.

Despreocupado, Montenegro dijo ante las cámaras que no debían hacerle caso a eso, puesto que Natalia era "una muñeca, un ser para no estar solo, es una prótesis, ella no cela para nada".

Toda esta situación desató una oleada de comentarios en diferentes plataformas, entre quienes apoyan este nuevo capítulo en la vida de Cristian, los que se preguntan que pasará con su familia de trapo y cómo será su relación con Karen.

"Este muchacho tiene buenos sentimientos y por eso de la misma tristeza prefirió fabricarse una muchacha y llenar su vacío que hacerle daño a otras", "quién está más loco, él o ella", "ya no creo en el amor" y "así son todos, ahora quiere quemar a la que siempre estuvo ahí", son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

