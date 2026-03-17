Él era el joven de 20 años que murió esperando medicamento para la leucemia: "Desgarrador"

En medio de la crisis que existe en el sistema de salud colombiano, se conoció el caso de Jeisson Javier Pinzón, un joven de 20 años que murió esperando un medicamento para la leucemia que padecía. Sus familiares aseguran que con el tratamiento se hubiera podido salvar su vida, mientras que la Defensoría del Pueblo calificó como "desgarrador" el caso, y afirmó que "es una evidencia más de los problemas de acceso a medicamentos y de la grave vulneración del derecho a la salud en el país".

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Durante meses, Jeisson solicitó con urgencia a la Nueva EPS por el acceso a un medicamento especial. “Cordial saludo, mi nombre es Jeisson Pinzón, tengo veinte años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025, me fue formulado el medicamento llamado blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha”, aseguraba en un video.

La autorización llegó apenas el 10 de marzo, pero el joven murió cuatro días después, sin alcanzar a recibir el tratamiento. "Lo más doloroso es que sí había diagnóstico, sí había especialistas y sí había tratamiento, lo que faltó fue oportunidad, por eso hoy contamos su historia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades de salud para que estas circunstancias no sigan repitiendo en ningún otro paciente”, dijo su tío, Javier Sandoval.



Con un fuerte suspiro, uno de sus mejores amigos recordó ese mensaje que nunca respondió. "El sábado yo le escribí que cómo seguía y no me respondió nada, más tarde le volví a escribir y en la noche le envié un último mensaje, guardando pues la esperanza de que me lo respondiera y recuerdo que yo le iba a decir que por qué no me respondía, que me había asustado, pero no nunca me respondió”, comentó Rónald Ruiz Ramírez.



Por su parte, la Defensoría aseguró que "una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera (...) Los problemas de oportunidad y las interrupciones en los tratamientos vulneran la salud y la vida de los pacientes con cáncer".

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La historia de Jeisson se suma a la de muchos pacientes que hoy ven desvanecerse la esperanza, mientras esperan tratamientos de los que depende su vida.

LAURA VALENTINA MERCADO

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