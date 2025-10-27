En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Más de 2 millones de kilos de pollo son retirados del mercado por contener metal: hay preocupación

Más de 2 millones de kilos de pollo son retirados del mercado por contener metal: hay preocupación

La alerta sanitaria fue comunicada por el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria de Estados Unidos que comunicó que algunos de los productos pueden seguir en congeladores de hoteles, restaurantes y colegios.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Más de 2 millones de kilos de pollo son retirados del mercado por contener metal: hay preocupación
Imagen de referencia de pollo congelado contaminado por metal.
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad