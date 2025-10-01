Segunda muerte por balacera en centro de detención: ¿A qué se enfrentan los migrantes detenidos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió una investigación a fondo por la muerte de Miguel Ángel García-Hernández, un migrante mexicano de 32 años que perdió la vida tras un tiroteo el miércoles pasado en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas (Texas, sur de EE. UU.).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Se han presentado cartas diplomáticas, varias, sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante mexicana aseguró que su Gobierno ya está en contacto con la familia del migrante con el objetivo de apoyarles tanto a nivel económico como moral, así como “si quieren presentar una denuncia”. En este sentido, señaló que con las cartas diplomáticas las autoridades mexicanas muestran su desacuerdo sobre este tipo de casos y pelean por la justicia.

“Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, pues esa es labor del propio gobierno de los Estados Unidos. Si hay una violación, pues intervenimos protegiendo a los mexicanos desde la protección consular que puedan tener y si ellos quieren presentar denuncia, pues con el apoyo”, aseveró.



Lea: Cerca de 250.000 migrantes en EE. UU. quedan al borde de la deportación por esta medida de Trump



¿Quiénes son las víctimas de tiroteo en centro de detención de migrantes?

García-Hernández, de 32 años y originario de México, falleció tras ser desconectado del soporte vital, luego de resultar gravemente herido en el ataque de un francotirador ocurrido el pasado 24 de septiembre, confirmó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Publicidad

En el mismo incidente perdió la vida Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años y de origen salvadoreño, quien murió encadenado de pies y manos cuando era transportado en un vehículo de ICE tras ser alcanzado por la balas de Joshua Jahn, de 29 años, quien disparó desde una terraza cercana antes de quitarse la vida. García-Hernández deja atrás a su esposa, Stephany Gauffeny, quien esperaba su quinto hijo, informó en un comunicado LULAC, la organización más antigua en Estados Unidos que sirve a la comunidad hispana.

La pareja se había mudado recientemente a su primera vivienda, un logro por el que el mexicano trabajó arduamente, señaló la organización. El mexicano, que se dedicaba a pintar casas y había vivido en Dallas por más de 20 años, fue detenido en una parada de tráfico rutinaria.

Publicidad

Un total de 20 inmigrantes han fallecido bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante el año fiscal 2025, que concluye este martes, en medio de crecientes denuncias sobre condiciones precarias y deficiencias en la atención médica durante el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Seis de los muertos de este año eran originarios de México: García-Hernández, José Manuel Sánchez Castro, de 36 años; Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32; Jesús Molina Veya, de 45; Abelardo Avellaneda Delgado, de 68; e Ismael Ayala Uribe, de 39 años y fallecido el pasado 22 de septiembre.



Periodista es hospitalizado tras empujón de agentes de ICE en una detención en Nueva York

Un periodista fue hospitalizado este martes tras recibir un empujón de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y caer al suelo mientras cubría una detención en un edificio federal de Nueva York, señalado recientemente por un incidente similar ocurrido la semana pasada.

Tanto el contralor de la ciudad, Brad Lander, como la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco en X deplorando la actuación de los agentes del ICE en el edificio 26 de Federal Plaza, que aloja un tribunal de inmigración, oficinas de la agencia y un denunciado espacio de detención.

"Otro ataque violento de un oficial del ICE a un civil en 26 Federal Plaza, esta vez a un periodista que tuvo que ser sacado en camilla. Otro ataque a la Primera Enmienda, nuestros vecinos y nuestra democracia", dijo Lander, que ha sido detenido varias veces en protestas en ese edificio.

Publicidad

AGENCIA EFE

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL