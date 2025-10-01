En vivo
Segunda muerte por balacera en centro de detención: ¿A qué se enfrentan los migrantes detenidos?

Segunda muerte por balacera en centro de detención: ¿A qué se enfrentan los migrantes detenidos?

La segunda víctima fatal, de tres heridas durante una balacera en un centro de detención de migrantes, se reportó en las últimas horas. A esto se enfrentan los migrantes que son detenidos por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE).

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Segunda muerte por balacera en centro de detención: ¿A qué se enfrentan los migrantes detenidos?
Un agente de la policía federal vigila dentro de una zona vallada mientras manifestantes protestan frente a un centro de detención de migrantes.
Scott Olson/Getty Images/AFP

