Abuelo de 88 años sufrió derrame cerebral tras ser atacado por grupo de enmascarados en su negocio

Un grave hecho de inseguridad se presentó en una joyería de California, Estados Unidos, cuando un grupo de más de 12 encapuchados irrumpió en el local para asaltar. El propietario, un hombre de 88 años, resultó herido y hasta sufrió un derrame cerebral por la traumática experiencia. Autoridades están investigando los hechos.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Sobre las 2:20 de la tarde del viernes 5 de septiembre, una camioneta SUV se estrelló contra los vidrios de la joyería Kim Hung Jewelry, ubicada en San José, California, y en la que en ese momento solo estaba presente su propietario, un hombre de 88 años. Lo que en un primer momento podía parecer un accidente, se convirtió en un momento de pánico para el comerciante.

Del vehículo empezaron a bajarse varios hombres encapuchados que con martillos, bates y otros objetos, empezaron a romper las vitrinas del lugar, llevándose varios de los productos a la venta. Además, las cámaras de seguridad de la joyería también captaron el momento en el que uno de los encapuchados empuja al adulto mayor y lo hace caer al suelo, mientras sus compañeros siguen robando todo.

La denuncia pública de este hecho fue realizada por Chris Moore, miembro de la junta directiva de una asociación de viviendas de alquiler de la zona, quien publicó el video del momento en su cuenta de X. El hombre reveló que el propietario no solo sufrió heridas por los vidrios rotos, sino que también sufrió un derrame cerebral a causa del trauma.



My friend’s 88 year old uncle's San Jose Jewelry Store was robbed on Fri 9/5 at 2pm. They ran a truck through the store and then pushed him down. He was injured by broken glass and then had a stroke. @MattMahanSJ you’ve done a lot for SJ but still more criminals to be locked up. pic.twitter.com/5eSRaCVKo2 — Moore On The Street (@Chris_Moore4Sup) September 6, 2025

"El tío de 88 años de mi amigo, en su joyería de San José, fue asaltado el viernes 5 de septiembre a las 2 p. m. Atropellaron la tienda con un camión y luego lo empujaron. Resultó herido por cristales rotos y luego sufrió un derrame cerebral. Matt Mahan, has hecho mucho por San José, pero aún quedan más criminales por encarcelar", escribió el hombre enviándole un mensaje al alcalde de San José.

Moore resaltó después en una entrevista con KTUV que, por fortuna, el dueño del negocio alcanzó a ser trasladado rápidamente a un centro médico, en el que lograron estabilizarlo y fue dado de alta el domingo, luego de que los médicos determinaran que estaba estable.



El asalto fue millonario

Por otro lado, se estima que los daños al local ascienden entre 50.000 y 100.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, todavía no se conoce el monto de las joyas hurtadas, pero se cree que las pérdidas para el adulto mayor son millonarias, ya que además tendrá que asumir también los gastos médicos derivados de su hospitalización.

La comunidad de San José está conmocionada, pues ha trascendido que el hombre de 88 años quedó en quiebra. "Si este era tu familiar. Si este era tu negocio, al que le dedicaste toda tu vida, y de repente, en una hora, estás en quiebra. Ya no aceptamos la norma, pedimos un cambio", indicó al medio local Bien Doan, concejal de la ciudad de San José.

