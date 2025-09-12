En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Abuelo de 88 años sufrió derrame cerebral tras ser atacado por grupo de enmascarados en su negocio

Abuelo de 88 años sufrió derrame cerebral tras ser atacado por grupo de enmascarados en su negocio

Tras el incidente, el comerciante de 88 años no solo tuvo problemas de salud, también quedó en quiebra.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:18 p. m.
Comparta en:
Hombre de 88 años víctima de ladrones
El negocio quebró tras este ataque -
Fotos: X

Publicidad

Publicidad

Publicidad