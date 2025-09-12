En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice que Estados Unidos sí destruyó una lancha, pero niega que llevara narcotraficantes

Venezuela dice que Estados Unidos sí destruyó una lancha, pero niega que llevara narcotraficantes

Después de reiterar que el video del ataque a la embarcación había sido hecho con inteligencia artificial, ahora Diosdado Cabello dijo que “el imperialismo confesó que asesinó a 11 personas”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:11 p. m.
Estados Unidos sí bombardeó lancha, dice Venezuela, pero niega que llevara narcos
AFP/Captura de pantalla

