Mujer que sufrió derrame cerebral murió tras ser agredida sexualmente en el hospital

La familia de Valerie Kneale, una mujer de 75 años, confió en que el equipo médico del Hospital Victoria de Blackpool, Inglaterra, cuidaría bien de ella, luego de que sufriera un derrame cerebral. Sin embargo, días después los médicos les avisaron que su estado de salud había empeorado y, finalmente, cuatro días después les avisaron que había fallecido.

Kneale era una abuela muy querida por su familia y conocidos, que de un momento a otro había sufrido complicaciones de salud y, para asegurar su cuidado, sus familiares decidieron llevarla al hospital. Al principio creyeron que su muerte se había dado por consecuencias del derrame cerebral; sin embargo, una investigación en curso por parte de las autoridades reveló un oscuro suceso dentro del centro médico.



¿Cómo ocurrió todo?

El 12 de noviembre de 2018, Valerie fue ingresada de urgencia tras sufrir un derrame cerebral en su casa. A pesar del impacto inicial, sus familiares aseguraron que la mujer se encontraba lúcida y tranquila cuando se despidieron de ella esa noche. Al día siguiente los médicos alertaron a la familia que el estado de la mujer había cambiado drásticamente y fue remitida a cuidados paliativos.

Desde ese día, la familia de Valerie estuvo acompañándola a diario en su habitación de un hospital. Un detalle, que les pareció menor en ese momento, fue determinante para lo que ocurrió después. "Preguntamos si podíamos quedarnos en la noche, pero el personal del hospital nos dijo que cuidarían de nuestra madre. Les creímos", detalló uno de los hijos de la mujer a The Mirror.



El 16 de noviembre de ese año, la familia fue notificada sobre la muerte de la abuela. Aunque se pensó que todo era consecuencia del derrame cerebral, pero repentinamente se abrió una investigación policial. Ese mismo día tres auxiliares sanitarios encontraron sangre abundante en las sábanas, empapando incluso el colchón, al punto de que fue necesario trasladar el cuerpo en una bolsa especial para evitar filtraciones en el camino a la morgue.

Autopsia revela dolorosa verdad

La sangre en la cama de la mujer de 75 años despertó alertas y sospechas sobre las verdaderas causas de su muerte. Inmediatamente se dio aviso a la policía y una autopsia realizada por la patóloga forense Alison Armour confirmó lo peor: Valerie había sufrido lesiones internas compatibles con una agresión sexual violenta, infligida al menos dos días antes de su fallecimiento, pero después de haber ingresado en el hospital.

La familia Valerie quedó consternada y desconsolada, habían confiado en que en el hospital estaba cuidando correctamente a su abuela, pero todo parecía indicar que en ese lugar había sufrido el peor de los agravios. La investigación arrojó que, seguramente, el abuso ocurrió en horas de la noche, cuando la familia no estaba acompañando a la mujer en su habitación.



Un caso sin resolver tras 7 años

La Policía de Lancashire abrió una investigación por asesinato, apoyada incluso por la organización Crime Stoppers, que ofreció una recompensa de 20.000 libras a cambio de información. Sin embargo, durante años el caso quedó estancado. En 2024 se reabrió la investigación judicial y este año el forense Wilson concluyó que Valerie Kneale fue víctima de “homicidio involuntario”.

El caso continúa bajo revisión en el equipo de delitos graves de la Policía de Lancashire, que lo mantiene como un homicidio no resuelto. La esperanza de la familia es que nuevas pruebas o testimonios permitan identificar al responsable de un crimen que desafía toda lógica humana. “Es realmente difícil creer que alguien haya agredido a una mujer vulnerable y mayor en un hospital”, declaró el forense, calificando el caso como “horrible e imprevisible”.

Mientras tanto, el Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, responsable del hospital en el que ocurrieron los hechos, aseguró haber implementado mejoras desde la tragedia. Su directora ejecutiva, Maggie Oldham, declaró: “Quiero asegurar a la familia, los pacientes y el personal de la Sra. Kneale que la Fundación ya ha implementado mejoras desde su trágica muerte en 2018".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL