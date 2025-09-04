Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ARGENTINA VS VENEZUELA
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
COLOMBIA VS. BOLIVIA EN VIVO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer que sufrió derrame cerebral murió tras ser agredida sexualmente en el hospital

Mujer que sufrió derrame cerebral murió tras ser agredida sexualmente en el hospital

La familia pensó que la mujer había muerto a causa del derrame cerebral, pero una investigación policial reveló lo que vivió en el centro médico.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:31 p. m.
Comparta en:
Mujer que murió tras abuso sexual
La mujer de 75 años fue internada tras sufrir un derrame cerebral -
Foto: Policía de Lancashire