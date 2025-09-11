En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer atacó con agua hirviendo a niño de 4 años y abuela: familia reclama porque quedó libre

Mujer atacó con agua hirviendo a niño de 4 años y abuela: familia reclama porque quedó libre

Hay indignación por la decisión judicial contra la mujer que se declaró culpable de daños corporales, pero aún así evitó la cárcel.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 11, 2025 03:00 p. m.
Comparta en:
Mujer quemó a otra
El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad -
Foto: Kennedy News

Publicidad

Publicidad

Publicidad