Adolescente de 14 años disparó contra el director y un profesor de una escuela francesa

Un adolescente de 14 años abrió fuego con una escopeta de caza en una escuela secundaria de Francia este lunes 12 de octubre. El ataque dejó heridos al director y a un profesor, antes de que un miembro del personal lograra desarmar al joven, según informaron las autoridades locales.

El tiroteo ocurrió en la escuela secundaria Joseph-Lakanal, en la localidad de Aubagne, al sur de Francia y cerca de Marsella. Una tercera persona también resultó herida levemente por los disparos, según informó la policía.

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Las autoridades señalaron que, en principio, no parecía existir ningún vínculo entre el ataque y las protestas estudiantiles que han sacudido Francia en las últimas semanas. “La escuela secundaria no se vio afectada por las protestas de los estudiantes de bachillerato”, declaró la policía a la agencia AFP.



El sospechoso “entró llevando una bolsa que era un estuche de guitarra. Claramente sacó un arma de este estuche: un rifle”, explicó Audrey Jouaneton, fiscal adjunta de Marsella.

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Según añadió, el adolescente disparó al menos cuatro veces, incluso dentro de un aula en la que había profesores y alumnos. Uno de los disparos dejó una marca en la pizarra. Las autoridades informaron que el director, de 53 años, y la profesora, de 37, no se encontraban en estado crítico.

“El sospechoso, por razones aún desconocidas, disparó contra el director del colegio, que recibió una lluvia de perdigones en los muslos y la parte baja de la espalda”, declaró Jacques Witkowski, prefecto de la región de Bouches-du-Rhône.

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Según el funcionario, el adolescente también disparó contra una segunda docente, quien resultó herida en un muslo por los perdigones. Posteriormente, un miembro del personal logró desarmarlo. El sospechoso “no tiene antecedentes de delincuencia ni de radicalización”, añadió Witkowski.

Sarah, una estudiante del centro educativo, contó a AFP que escuchó la alarma de incendios mientras estaba en su clase de español. Al salir al pasillo junto con sus compañeros, se encontraron con el atacante. “Empezó a disparar y dijo: ‘Solo he venido por los profesores, no por los alumnos’”, relató la estudiante.

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Las autoridades abrieron una investigación por intento de asesinato. El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, quien visitó el lugar de los hechos, informó que el padre del sospechoso había sido detenido.

Los investigadores estaban “tratando de comprender cómo este joven terminó en una posición con esta arma”, dijo Núñez a los periodistas.

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“Prevenir lo peor”

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió la rápida reacción del personal docente durante el ataque. “Elogio la serenidad y la respuesta ejemplar del profesorado, que ayudaron a evitar que ocurriera lo peor”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien también acudió al lugar de los hechos el lunes, pidió tomar medidas frente a este tipo de violencia. “Todo esto parece enmarcarse dentro de un fenómeno social global”, afirmó. “Tenemos que dar una respuesta social... Las escuelas no pueden hacerlo todo, las escuelas no pueden abordar la violencia grave”.

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En los últimos meses se ha registrado una serie de incidentes violentos en centros educativos franceses. Esta situación ha llevado a que algunas instituciones implementen controles de bolsos en sus entradas.

En febrero, un joven de 14 años apuñaló al menos tres veces a un profesor de arte en el sur de Francia, quien quedó en estado crítico.

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En junio del año pasado, otro estudiante de 14 años apuñaló mortalmente a un auxiliar docente en el este del país.

En abril del mismo año, un estudiante protagonizó otro ataque con arma blanca en varias aulas de un centro educativo, en el que una niña y otros tres alumnos resultaron heridos.

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AFP

EDITADO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G