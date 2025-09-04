Publicidad

Amnistía Internacional exige investigación sobre ataque de Estados Unidos a lancha en el Caribe

La organización señala que "Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:56 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
